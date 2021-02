Bodycam wordt definitief toegevoegd aan uitrusting Utrechtse handhavers

De bodycam wordt definitief toegevoegd aan de uitrusting van Utrechtse handhavers. Na een test van ongeveer een half jaar is gebleken dat de camera’s bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de medewerkers. 94 procent van de handhavers geeft dan ook aan graag gebruik te willen maken van de bodycam.

Vanaf juli 2020 hadden handhavers van de gemeente Utrecht 24 bodycams tot hun beschikking. Er zijn tijdens de pilot 56 opnames gemaakt. “De medewerkers hebben de opnames gemaakt omdat zij te maken hadden met agressie, belediging, bedreiging of een onveilig gevoel hadden”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Veiligheid

Uit een enquête blijkt dat 80 procent van de medewerkers die met een bodycam hebben gewerkt, vinden dat de camera bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. Zo zorgde het apparaat er bij een aantal situaties op straat voor dat de sfeer minder gespannen werd.

Daarnaast geeft twee derde aan dat de bodycam bijdraagt aan de-escalatie en zorgt voor minder agressie en geweld. Zo zouden personen hun gedrag hebben aangepast na de waarschuwing om de bodycam aan te zetten. “Ook is door de medewerkers ervaren dat door het gebruik van de bodycam de agressie stopte.”

Leerzaam

Tijdens de pilot is ook gebleken dat de beelden van de bodycam goed gebruikt kunnen worden bij nabespreking van een incident. Zo hebben de camera’s volgens de gemeente bijgedragen aan het ‘lerend vermogen’. “De medewerkers ervaren het terugkijken van bodycambeelden als zeer leerzaam: geen enkele nagebootste situatie is beter dan de werkelijkheid.”

Tot slot is tijdens de oefenfase ook gebleken dat regels aangepast moeten worden. Zo mogen de politie en het Openbaar Ministerie de beelden niet zomaar opeisen voor feiten waar geen voorlopige hechtenis aan verbonden is. “In dergelijke gevallen kunnen de beelden door de gemeente vrijwillig worden verstrekt, maar moet hiervoor wel een overdrachtsformulier ingevuld worden.”

Privacy

Eerder liet de gemeente al weten dat er ook privacyregels gelden voor het gebruik van de bodycam. Zo mag de camera alleen aangezet worden wanneer de situatie dreigt te escaleren. Ook moet de handhaver vooraf waarschuwen als de bodycam aangezet gaat worden.

De gemeente is inmiddels gestart met het aanbestedingstraject en verwacht de bodycams in het voorjaar van 2021 definitief in te kunnen voeren. Tot die tijd wordt gewerkt met de camera’s die ook tijdens de pilot werden gebruikt.