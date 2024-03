Bouw van nieuwe entree TivoliVredenburg in Utrecht gestart met verwijderen van Schele Maagd

Het beeld dat in de volksmond de Schele Maagd wordt genoemd en op het dak van TivoliVredenburg in Utrecht staat, is tijdelijk weggehaald. Dit is volgens het poppodium het startschot voor de bouw van de nieuwe entree aan de zijde van het Vredenburgplein.

Het is al even bekend dat TivoliVredenburg aan de kant van het centrum een nieuwe ingang krijgt. Op schetsen van Architectenbureau AHH van Herman Hertzberger was het ontwerp te zien en via een crowdfunding is ruim 100.000 euro opgehaald waarmee het nieuwe deel ingericht gaat worden. Nu is met het verwijderen van het standbeeld de Schele Maagd het startschot gegeven voor bouw van de gevel.

“Het beeld van Henri Scholtz stond 70 jaar lang voor het kantoor van levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, tot dat gebouw in 1974 werd gesloopt. De Verzekeringsengel, zoals het beeld eigenlijk heet, heeft een wat loensende blik en staat daarom in de volksmond bekend als De Schele Maagd”, schrijft TivoliVredenburg.

Mei

In mei beginnen de resterende werkzaamheden en als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwe gevel na de zomer opgeleverd. Dan zal ook de engel weer terugkeren naar haar plek op het dak.

“Nu staat ons gebouw nog met de rug naar de binnenstad. Die achterkant wordt een voorkant. Wij gaan de vervallen, monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere herstellen. En maken we er weer een inspirerende, culturele ontmoetingsplek van, waar iedereen de hele dag welkom is.”