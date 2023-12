TivoliVredenburg haalt ruim 100.000 euro op via crowdfunding en kan nieuwe entree straks ook inrichten

TivoliVredenburg kan de nieuwe entree die straks aan de zijde van het Vredenburgplein wordt gebouwd ook opnieuw inrichten. Het Utrechtse muziekpaleis heeft hiervoor namelijk het streefbedrag van 100.000 euro opgehaald via een crowdfundingsactie.

Eerder werd al bekend dat TivoliVredenburg een nieuwe ingang krijgt aan het Vredenburgplein. “Nu staat ons gebouw nog met de rug naar de binnenstad. Die achterkant wordt een voorkant. Wij gaan de vervallen, monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere herstellen.” De verbouwing moet in april 2024 van start gaan.

Op 1 november startte TivoliVredenburg een crowdfunding om de entree ook opnieuw in te richten. Directeur Jeroen Bartelse liet eerder aan DUIC weten dat onder meer de oude houten vloer in ere hersteld moet worden en dat de entree een plek moet worden waar mensen kunnen zitten om bijvoorbeeld iets te drinken of te werken.

Reusachtig wandtextiel

“Wat ik ten slotte leuk vind om te benoemen is het plan om een reusachtig wandtextiel van 600 vierkante meter toe te voegen. Het ontwerp van het gebouw bestaat voornamelijk uit beton en dit vormt straks dus een zacht tegenspel op de rest”, aldus Bartelse.

Het doel van de crowdfunding was om 100.000 euro op te halen en dat bedrag werd dinsdag bereikt. “Door deze campagne kan de monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere worden hersteld. We maken er een inspirerende, culturele ontmoetingsplek van waar iedereen de hele dag welkom is”, staat in een bericht van het muziekpaleis.