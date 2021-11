Bouwplannen Kruisvaartkade gewijzigd; er komen nu zes in plaats van zeven woonblokken

De bouwplannen voor de Kruisvaartkade in Utrecht zijn gewijzigd. In plaats van zeven woonblokken worden er nu zes geplaatst. Hiervoor zijn meerdere redenen waaronder de aanleg van een fietstunnel. Als alles volgens planning verloopt gaat medio 2022 de eerste schop in de grond.

De Kruisvaartkade is het gebied tussen de Kruisvaart en het spoor. De ontwikkelaar heeft de aanvraag voor de eerste twee bouwblokken begin dit jaar ingediend, maar die aanvraag was volgens de gemeente onvoldoende onderbouwd. Daarom is aan de ontwikkelaar gevraagd om eerst een integraal plan voor de gehele Kruisvaartkade uit te werken. “Het plan moet een totaalbeeld geven van de ontwikkeling en niet alleen van afzonderlijke bouwblokken”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Onlangs heeft de ontwikkelaar het aangepaste plan gepresenteerd. Dit past volgens de gemeente binnen de vastgestelde kaders en daarom kan nu gestart worden met de aanvraag van de eerste vergunning. In het plan is te lezen dat er nu zes in plaats van zeven bouwblokken komen.

Tunnel

Omdat één blok vervalt, ontstaat er meer ruimte in het gebied. Tijdens de werkzaamheden wordt die ruimte gebruikt als bouwplaats, maar in de toekomst geeft het meer mogelijkheden om een fietstunnel tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Dichterswijk aan te leggen. Tot slot kan door het weglaten van één bouwblok de groene verbinding met het Hefbrugpark richting de spoorzone worden versterkt.

In het woonprogramma voor de Kruisvaartkade zijn geen grote veranderingen. In het gebied komen maximaal 600 woningen die variëren in grootte, indeling en prijsklassen. Zo wordt 20 procent sociale huur, met een minimale oppervlakte van 45 vierkante meter en komen er minimaal 75 woningen in het middenhuur segment. Het is de bedoeling dat hiermee verschillende doelgroepen worden aangesproken zodat het een diverse stadswijk wordt.

“De combinatie van de dichte bebouwing aan de spoorzijde en een lagere bebouwing aan de Kruisvaart, zorgt voor een goede overgang van de centrumkant naar de natuurlijke uitstraling van de Kruisvaart en de lage bebouwing van de Dichterswijk”, aldus de gemeente.

Park

Tot slot komt er in het gebied een groen park, waardoor in het hart een plek voor ontmoeting en recreatie ontstaat. Dit sluit tegelijkertijd aan op het bewonersinitiatief Rondje Ringpark en verschillende groene routes door de stad.

Het is de bedoeling dat dit jaar de vergunningsaanvraag voor de bouw van het eerste blok wordt ingediend en in het tweede kwartaal van 2022 wordt gestart met de bouw. De bouw van het tweede blok moet eind volgend jaar beginnen. Als alles volgens planning verloopt zijn in 2026 alle woningen van de zes blokken opgeleverd en is ook de inrichting van de openbare ruimte voltooid.