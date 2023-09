Burgemeester bezoekt ondernemers in door incidenten getroffen Damstraat in Utrecht: ‘De mensen zijn heel bang, dit moet stoppen’

Burgemeester Sharon Dijksma is donderdag in gesprek gegaan met verschillende ondernemers in de Damstraat in Lombok. De buurt kampt sinds een tijdje met veel incidenten door een groep overlastgevers. “Winkeldiefstal, berovingen, vechtpartijen en straatintimidatie zijn aan de orde van de dag”, zegt Dijksma.

De laatste tijd is het op verschillende plekken in de stad onrustig. Onder meer bij het Bollendak en op het Stationsplein waren de afgelopen maanden vaak incidenten, maar nu lijkt het erop dat een deel van de groep overlastgevers, voornamelijk veiligelanders, zich heeft verplaatst. Onder meer in de Kop van Lombok merken ze daar de effecten van. Burgemeester Dijksma zei al eerder dat de situatie in het gebied haar zorgen baart. “Deze groep hoort hier niet, die heeft geen rechten, die wil ook geen zorg. Wat ze wel willen is zeer ernstig en dat mogen we niet tolereren.”

Naar aanleiding van de toegenomen overlast heeft burgemeester Dijksma donderdag een bezoek gebracht aan de Damstraat in Lombok. Ze ging daar in gesprek met meerdere ondernemers. “Zij ervaren al maandenlang extreme overlast en geweld van een groep jonge mannen; veelal uit Algerije en Marokko”, schrijft Dijksma na haar bezoek op Instagram. “Deze groep is nietsontziend en bedreigt winkeliers en hun klanten. Winkeldiefstal, berovingen, vechtpartijen en straatintimidatie zijn aan de orde van de dag.” Dijksma noemt de verhalen van de ondernemers ‘indrukwekkend’. “De mensen zijn bang, heel bang. Dit moet stoppen.”

Maatregelen

De gemeente heeft al diverse maatregelen genomen en overweegt ook nog andere ingrepen om de overlast tegen te gaan. Zo wordt gekeken of er opnieuw tijdelijke camera’s opgehangen kunnen worden in de Kop van Lombok. Ook wordt onderzocht of het verblijfsontzeggingsgebied dat ook in de stationsgebied geldt, kan worden uitgebreid naar het deel van Lombok waar de overlast is. “De komende weken zullen we extra stappen zetten”, kondigt Dijksma donderdag aan.