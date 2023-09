Burgemeester Dijksma bezorgd over overlastgevers in Lombok: ‘Deel van de groep is hier onterecht en moet terug’

De overlast door een groep mensen in de Kop van Lombok neemt toe en daarmee ook de zorgen van verschillende politieke partijen. DENK, VVD, Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair vroegen burgemeester Sharon Dijksma donderdag in het vragenuur wat zij wil doen om verdere escalatie te voorkomen. “Deze groep hoort hier niet, die heeft geen rechten, die wil ook geen zorg. Wat ze wel willen is zeer ernstig en dat mogen we niet tolereren”, aldus Dijksma.

Het is op verschillende plekken in de stad al langere tijd onrustig. Onder meer bij het Bollendak op het Stationsplein zijn de afgelopen maanden vaak incidenten en nu lijkt het er volgens de burgemeester op dat een deel van die groep zich verplaatst heeft naar elders in de stad, waaronder naar de Kop van Lombok.

“De situatie in het gebied rond de Kop van Lombok baart mij zeker zorgen. De incidenten die we zien zijn meer dan ernstig. Het heeft grote impact op het gevoel van veiligheid van omwonenden, winkeliers, bezoekers van de Ulu-moskee. Het is wat mij betreft absoluut onaanvaardbaar.”

Volgens Dijksma bestaat de groep die overlast veroorzaakt vooral uit ‘veiligelanders’. Vaak zeggen ze dat ze uit Algerije komen, maar blijkt dat niet het geval. Ook zijn ze vaak ouder dan ze zeggen. “Het gaat om een groep mensen die helemaal niet op hulp zit te wachten en daar ook niet aanspreekbaar op is. Daarbij zien we dat als ze elkaar onderling te lijf gaan met messen, er niet wordt gesproken, ook niet door de slachtoffers en dat men ook weigert om aangifte te doen. Dit is echt een heftige groep. Die trekt zich van God noch gebod iets aan.”

Maatregelen

De gemeente heeft afgelopen tijd al verschillende maatregelen genomen en overweegt om opnieuw tijdelijke camera’s op te hangen in de Kop van Lombok. Ook het uitbreiden van het in het stationsgebied geldende verblijfsontzeggingsgebied naar de Kop van Lombok is een van de maatregelen die onderzocht wordt.

Dijksma zegt daar wel gelijk bij dat het de vraag is of deze maatregelen voldoende zijn om een eind te maken aan de overlast. “Als we daaraan iets willen doen, is het niet genoeg om alleen lokaal maatregelen te nemen. Dan zullen we ook landelijk samen met de mensen die daarmee te maken hebben vanuit bijvoorbeeld de AVIM, de dienst terugkeer, ook echt stappen moeten ondernemen”, aldus Dijksma. “Deze groep hoort hier niet, die heeft geen rechten, die wil ook geen zorg. Wat ze wel willen is zeer ernstig en dat mogen we niet tolereren.”

‘Niet met een druk op de knop geregeld’

Volgens Dijksma is een deel van de groep hier dan ook onterecht. “En die groep moet terug naar land van herkomst.” De burgemeester wijst erop dat de staatssecretaris hier wel mee bezig is en vorderingen maakt. “Maar het is niet met een druk op de knop geregeld.” Dat heeft onder meer te maken met dat mensen liegen over hun land van herkomst. “Dat blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Voordat je dat uitgezocht hebt en alle diensten erbij betrokken hebt die daar – ook landelijk – over gaan… (…) De contacten met het departement zijn goed, maar ook zij lopen soms tegen bureaucratie op in de landen van herkomst. Het is dus niet zomaar opgelost, maar het moet wel gebeuren.”