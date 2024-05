Burgemeester blikt terug op onrustig weekend; Illegaal feest in Utrecht werd niet beëindigd vanwege gebrek aan politie

Het illegale feest in Utrecht afgelopen weekend aan de Archimedeslaan werd niet beëindigd vanwege een gebrek aan politiecapaciteit. Dat laat burgemeester Dijksma weten in een brief waarin ze terugblikt op afgelopen weekend. Ze spreekt daarin over de demonstratie, de kraak op de Biltstraat en het feest aan de Archimedeslaan.

Zo’n duizend mensen trokken afgelopen zaterdag in een demonstratieve optocht door de stad. Deze Rave voor de Rafelranden vraagt aandacht voor vrijplaatsen en niet gereguleerde culturele broedplaatsen. Met muziekwagens en andere installaties trok de optocht door Utrecht. Deze demonstratie verliep zonder problemen, laat ook de gemeente Utrecht weten.

Kraakpanden

Later die dag, nacht en zondagochtend besloot de politie, openbaar ministerie en burgemeester wel de Mobiele Eenheid in te zetten. Dat gebeurde eerst om twee nieuwe kraakpanden aan de Biltstraat te ontruimen.

Wanneer die panden precies gekraakt zijn is niet bekend, maar de actievoerders zeiden wel dat ze de kraak bewust bekendmaakten tijdens de Rave voor de Rafelranden. Een deel van de deelnemers aan de demonstratie trok dan ook naar Biltstraat om daar de krakers te steunen.

De vele mensen op straat bij de kraakpanden op de Biltstraat zorgde ervoor dat de gemeente besloot om de weg tijdelijk af te sluiten. Uiteindelijk vertrok de politie en leek het erop dat de krakers geen snelle ontruiming hoefden te verwachten. Dit veranderde echter tegen middernacht toen de Mobiele Eenheid werd opgeroepen en tot ontruiming overging. Daarbij werden vijf mensen bij gearresteerd. Twee krakers hadden zich vastgeketend aan het balkon.

Illegaal feest

Diezelfde nacht begon er een illegaal feest aan de Archimedeslaan in Utrecht waar zo’n duizend personen op afkwamen. De gemeente was hiervan sinds 01.00 uur op de hoogte. Er kwamen klachten over geluidsoverlast binnen. Door de wind en de opstelling van het feest kwamen er veel meldingen binnen uit de Bilt en Groenekan.

De politie vroeg of het illegale feest kon stoppen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Vervolgens kwamen de gemeente Utrecht, politie en Openbaar Ministerie samen om de situatie te bespreken en te kijken of het feest gestopt kon worden.

De burgemeester schrijft hierover: “De inschatting was dat hierbij grootschalig politieoptreden nodig zou zijn in verband met het grote aantal mensen en dat optreden tot escalatie en risico’s voor de politie zou kunnen leiden. De benodigde capaciteit om de illegale rave direct te beëindigen was op dat moment niet voorhanden.”

Toen het feest op zondagochtend gewoon doorging is wel besloten om in te grijpen. Een groot aantal feestvierders was wel al vertrokken. De Mobiele Eenheid werd klaargezet omdat de situatie volgens de burgemeester grimmig werd.

Verloop

De burgemeester laat in de brief duidelijk merken te balen van de gebeurtenissen en terug te kijken op een ‘zeer onrustige avond en nacht’. Ze schrijft: “Er is veel gebeurd wat niet door de beugel kan: van seks op straat op klaarlichte dag tot zware geluidsoverlast, blokkades van het verkeer, het niet opvolgen van bevelen van de politie en het plegen van vernielingen.”

De gemeente legt een link tussen de demonstratie, de kraak en het illegale feest. De burgemeester gaat dan ook in gesprek met de organisator van de Rave voor de Rafelranden en de gang van zaken ‘zal consequenties hebben voor de toekomst.’ Duidelijk is in ieder geval dat een deel van de bezoekers van de demonstratie, kraakactie en het illegale feest overlap vertoonden.

Een woordvoerder van de demonstratie baalt van die link die gelegd wordt. Het protest Rave voor de Rafelranden zelf zou probleemloos verlopen zijn, waarbij de voorschriften allemaal zijn nageleefd. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor wat er buiten de demonstratie gebeurt. Overigens is er wel sympathie voor kraakacties en illegale feesten – juist omdat er te weinig ruimte zou zijn voor culturele vrijplaatsen.