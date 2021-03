Burgemeester Dijksma bezoekt getroffen ondernemers plofkraak: ‘Het is een megaklap geweest’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan getroffen ondernemers en bewoners in de Choorstraat. Daar werd in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd op Juwelier Punte. Dijksma: “Het is een megaklap geweest.”

Al meer dan zestig jaar zit Juwelier Punte in de Choorstraat in de binnenstad. Eigenaar Ruud Reijers is wel wat gewend. Eerder was hij slachtoffer van berovingen en poging inbraak. Nu is de schade enorm.

De klok die boven de zaak hangt verraad de tijd van de explosie. De wijzers staan stil op 04.05 uur, de tijd waarop drie verdachten toesloegen. Door de explosie raakte de pui volledig beschadigd, maar ook andere winkels en huizen liepen flinke schade op. De politie die de plofkraak zag gebeuren via cameratoezicht was snel ter plaatse en kon na een korte zoektocht al gauw twee verdachten aanhouden. Twee jongemannen van 17 en 18 jaar oud.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma nam vrijdagmiddag ruim de tijd om met ondernemers te spreken. Geschrokken van de schade vertelt ze: “Het moet een megaklap zijn geweest. Bij panden verderop in de straat zijn zelfs de ramen kapot. Er moeten zware explosieven gebruikt zijn, echt vreselijk om te zien.”

Veerkracht

Toch roemt Dijksma ook de veerkracht van de ondernemers met wie ze sprak. “De eigenaresse van de bruidszaak heeft haar eerste afspraken moeten afzeggen, want er lag een hoop rotzooi in de winkel. Maar ondertussen laten ze haar afspraken alweer doorgaan. Daar heb ik echt bewondering voor.”

Hetzelfde geluid hoorde ze van Ruud Reijers de eigenaar van de juwelier. “Ze zijn al vaker slachtoffer geweest, maar ze zeggen ook nu dat ze zo snel mogelijk weer open willen. Dat vind ik echt heel knap onder deze omstandigheden. Ik kan mij ook voorstellen dat de moed je in de schoenen zinkt op zo’n moment.”

Tijdens het gesprek met de burgemeester komen andere ondernemers uit de binnenstad langs om een praatje te maken, maar ook vooral om de getroffen ondernemers een hart onder de riem te steken. Bloemen, gebak, koffie, lunch, het wordt allemaal langs gebracht. Dijksma: “Dat laat zien dat de saamhorigheid heel groot is in deze stad, dat is mooi om te zien.”

Over de jonge leeftijd van de verdachten zegt ze: “Dit soort criminaliteit is gelukkig zeldzaam. Maar dit laat wel zien dat we niet naïef moeten zijn. Het is daarom belangrijk dat de politie gelijk twee verdachten heeft opgepakt. Het laat zien dat we erbovenop zitten.”