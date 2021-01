Burgemeester na wapenvondst: ‘Er is op geen enkel moment een gevaarlijke situatie voor de buurt ontstaan’

Burgemeester Dijksma heeft maandagochtend in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad gereageerd op de wapenvondst in Park Transwijk. Ze wil benadrukken dat ‘ook naar inschatting van de politie er op geen enkel moment een gevaarlijke situatie voor de buurt is ontstaan’. Dat komt volgens Dijksma mede doordat de wapens niet makkelijk te vinden waren.

De burgemeester schrijft in de brief dat misdaadverslaggevers de politie informeerden nadat ze een tip kregen. Vervolgens werd donderdag door de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) uitgebreid onderzoek gedaan in Park Transwijk. Bij het onderzoek werden verborgen in de grond meerdere zware, mogelijk automatische, wapens gevonden. Volgens De Telegraaf gaat het om een partij kalasjnikovs.

Misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely vertelden vrijdagavond bij het tv-programma Jinek dat zij de politie informeerden nadat ze een tip kregen dat ergens in de wijk een plek was waar wapens verborgen waren.

“Dit is het hart van het Taghi-domein. In deze wijk wonen heel veel aanhangers en leden van de Mocro-maffia”, zei Van den Heuvel. “Het liefst waren we zelf gaan graven, maar je moet rekening houden met boobytraps. We zijn gaan kijken en hebben uiteindelijk de politie gebeld. Het is een enorme operatie geworden in het park.”

Zorgen

De wapenvondst wordt nu onderzocht door de politie. Ondanks dat er geen gevaar voor de buurt is geweest, zegt Dijksma dat de vondst van wapens en de criminele netwerken die in Utrecht actief zijn ‘zorgen baren’. “Hoewel zware georganiseerde criminaliteit zich grotendeels aan het oog van Utrechters onttrekt, heeft het grote impact op de samenleving”, aldus Dijksma.

“We moeten de criminele netwerken verstoren om dit te stoppen.” De burgemeester wil voor de zomer komen met een plan voor de aanpak van de ondermijnende effecten van drugscriminaliteit in Utrechtse wijken.