Buurtbewoners blokkeren weg in binnenstad Utrecht om afbreken speeltuin te voorkomen

Omwonenden van een speeltuin in de binnenstad van Utrecht hebben maandagochtend de weg geblokkeerd om de sloop van de speelplek tegen te houden. De actie was een succes voor de actievoerders, de werklui gingen onverrichter zake weer weg. Het is nu afwachten wat de gemeente Utrecht gaat doen.

De speeltuin aan het Lauwerhof in het centrum van Utrecht maakt een hoop los. De speeltuin werd in 2020 aangelegd maar is volgens sommige omwonenden zo populair dat ze er overlast van ervaren. Weer andere buurtbewoners zijn juist heel blij met de speeltoestellen die er dankzij een buurtinitiatief zijn gekomen. De gemeente Utrecht moest uiteindelijk besluiten, en die besloot dat de speeltuin weer weg moest. DUIC sprak eerder al met meerdere bewoners over de speeltuin.

Vrijdag werd er een brief naar omwonenden gestuurd waarin stond dat vandaag de speeltuin afgebroken zou worden. “Dat was een bewuste actie, zo kort mogelijk van tevoren bekend maken wanneer de speeltuin gesloopt zou worden. Dit terwijl er verschillende gemeenteraadsleden juist druk zijn om het onderwerp aan te kaarten. Daarom hebben wij besloten om de weg te blokkeren en de wacht te houden”, vertelt Bert Nederhof.

Blokkeren

Een auto werd op de weg geplaatst om de boel te blokkeren, een protestbord werd opgehangen en verschillende omwonenden hielden de wacht bij de speeltuin. “We hebben een goed gesprek gehad met de aannemer die hier vanochtend vroeg was. Zij gaven aan het ook zonde te vinden dat de speeltuin, die ze zelf hadden aangelegd, weer weg moest.” De blokkadeactie bleek echter succesvol, de werklui konden niet aan de slag en besloten weer te vertrekken.

“Onze opzet is geslaagd”, vertelt Joke Bos. “We willen uiteraard helemaal voorkomen dat de speeltuin afgebroken wordt, maar voor nu hebben we in ieder geval voor uitstel gezorgd. Morgen begint de opbouw van de vrijmarkt en woensdag is het Koningsdag. Dan kan er in ieder geval hier nog gespeeld worden.”

De actievoerders die vanochtend aanwezig waren in de speeltuin zijn ook eensgezind; de speeltuin zorgt helemaal niet voor overlast. Bos: “Mensen die klagen over deze speeltuin behoren niet in de binnenstad van Utrecht te wonen, natuurlijk hoor je af en toe wat geluiden, maar dat hoort er gewoon bij. Daarvoor gaan we niet een gloednieuwe speeltuin afbreken.”

Reactie gemeente

De gemeente Utrecht laat weten: “Een deel van de omwonenden (met name de initiatiefnemers) wil de huidige speelplek graag behouden, een ander deel (5 adressen van mensen die direct aan het speelpleintje wonen) ervaart er dagelijks veel overlast van. Er is hierover in de afgelopen twee jaar al heel veel met bewoners overlegd en iedereen die dat wilde heeft duidelijk zijn of haar mening naar voren kunnen brengen. Er is ook buurtbemiddeling geweest.”

Alles afwegende is vorig jaar juni door de gemeente besloten om de meeste speeltoestellen te verplaatsen en met bewoners verder te bespreken hoe de Lauwerhof op een goede manier ingericht kon worden. “Bewoners zijn hier toen direct over geïnformeerd en afgelopen vrijdag is de exacte datum gecommuniceerd. We zijn hard op zoek naar een nieuwe locatie in de buurt waar kinderen lekker kunnen spelen en er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. De gemeente vindt het heel belangrijk dat mensen die dicht bij elkaar wonen ook op een goede manier met elkaar samenleven. We nemen ook nu weer een actieve rol om alle bewoners te helpen met het vinden van een oplossing.”