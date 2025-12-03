Celstraf geëist tegen USC-lid op verdenking van verkrachting

Een lid van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) wordt verdacht van het verkrachten van een vrouwelijke student in april vorig jaar. Het slachtoffer is lid van UVSV, de aan het USC verbonden vrouwenvereniging. De officier van justitie eist twintig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Dat meldt het NRC, op basis van de zitting van dinsdag 2 december. Op de avond van een ‘date-diner’ was zij zijn date. Zij wilden niet meer naar huis fietsen en vroeg of ze bij hem kon slapen in het studentenhuis vlak achter de Maliebaan.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van verkrachting. Hij zou haar armen hebben vastgepakt, haar om hebben gedraaid en op het bed hebben geduwd. Volgens het OM kleedde hij haar vervolgens uit, duwde haar benen uit elkaar en dekte haar mond met zijn hand af. “Kom, doe gewoon”, zou hij hebben gezegd. “Hou je bek”, volgde. Het slachtoffer zou hebben aangegeven niet te willen, maar de verdachte ontkent dit.

Het USC heeft vaker onder vuur gelegen wegens grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar kwamen ze in opspraak vanwege het maken van verschillende ‘bangalijsten‘. In juni kregen de studenten nog te horen dat ze na 75 niet langer welkom zijn als strandwacht op Texel vanwege wangedrag.

De uitspraak volgt op dinsdag 16 december.