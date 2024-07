Code oranje in Utrecht vanwege kans op zware onweersbuien; KNMI waarschuwt voor schade

Vanwege kans op zware onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hevige windstoten heeft het KNMI code oranje afgekondigd in Utrecht. “Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan”, schrijft het meteorologisch instituut.

Eerder kondigde het KNMI code geel af, maar dat werd dinsdagochtend opgeschaald naar code oranje. Aan het eind van de middag kunnen er in het zuidwesten van Nederland zware onweersbuien voorkomen. Deze trekken richting het zuidoosten over de rest van het land. In Utrecht geldt het weeralarm tussen 18.00 en 22.00 uur.

De buien gaan mogelijk gepaard met windstoten, die kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Tegelijkertijd kan er tot 40 millimeter neerslag vallen in de vorm van regen of hagel.

“Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan. Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn”, schrijft het KNMI.

Wanneer welke waarschuwing?

Het KNMI kan een weerwaarschuwing – code geel, oranje of rood – afgeven als het weer een risico vormt. Mensen kunnen zich dan voorbereiden op gevaarlijk weer, waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. Code oranje, zoals dinsdag van kracht is, wordt afgegeven als er een grote kans is op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast.

“De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft”, legt het KNMI uit. Hiervoor wordt een zogenoemde impactanalyse gemaakt, waar verschillende overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. Naast code oranje, zijn er code geel en code rood. Code geel wordt gegeven bij kans op gevaarlijk weer, weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is om op te letten. Code rood is het weeralarm voor extreem weer met een grote impact op de samenleving.

Het KNMI werkt komende jaren aan een verfijning van de weerwaarschuwingen. De nadruk ligt daarbij op impact. “We communiceren niet alleen wat het weer gaat worden maar ook de gevolgen die het weer kan hebben en we geven daarbij advies”, aldus het KNMI.