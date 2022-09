Commissie adviseert gemeente Utrecht: ‘Minder regels en meer ruimte voor sekswerkers’

Meer mogelijkheden en minder regels voor sekswerkers in Utrecht. Dat adviseert de Commissie Sorgdrager in een rapport dat donderdag is overhandigd aan wethouder Eelco Eerenberg. Sekswerkers zouden zelfstandig vanuit huis moeten kunnen werken maar ook in kleine groepjes samen. Ook zou er onderzocht moeten worden of straatsekswerk weer mogelijk kan worden en zouden de regels voor privéhuizen en seksclubs eenvoudiger moeten worden.

De onderzoekscommissie onder leiding van voormalig minister Winnie Sorgdrager heeft donderdag het rapport Sekswerk in Utrecht. Openlijk, anoniem en nooit ongezien. Van repressief naar inclusief aangeboden aan de wethouder. Het rapport werd in opdracht van de gemeente Utrecht gemaakt omdat het al jaren niet lukt om het plan voor raamprostitutie Het Nieuwe Zandpad van de grond te krijgen.

Sinds de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat is er sinds 2013 geen raamprostitutie meer. De tippelzone bij de Europalaan ging in 2021 dicht. De gemeente Utrecht wil zich wel inzetten voor sekswerkers in de stad omdat aanbod en vraag sowieso bestaan. Door het te reguleren en weer zichtbaar te maken moet sekswerk zo veilig mogelijk gebeuren.

De adviescommissie geeft echter ook aan dat juist door de huidige regelgeving het organiseren van veilige, schone en legale werkplekken voor sekswerkers in Utrecht bijna niet mogelijk is. Daardoor werken sekswerkers in de anonimiteit en zijn ze kwetsbaarder voor misbruik. Het plan van Het Nieuwe Zandpad moet ook de prullenbak in, een grote centrale locatie voor sekswerkers zou niet meer passend zijn. Het sekswerk zelf is namelijk veranderd en ook de manier waarop vraag en aanbod samenkomen. Kleinschaligheid lijkt het toverwoord in het adviesrapport.

Vanuit huis werken

Het rapport komt met nieuwe adviezen met als hoofdlijn dat er meer mogelijk moet worden met minder regels. Er zouden ‘proeftuinen’ moeten komen waarbij gekeken moet worden hoe sekswerkers thuis kunnen werken. Dit gebeurt nu al veel maar is niet toegestaan. Daardoor is er weinig toezicht waardoor misstanden niet snel aan het licht komen. Ook zou het mogelijk moeten worden dat sekswerkers in kleine groepjes van 2 à 3 samenwerken op een locatie, dat kan een woning zijn.

Ook zouden de regels voor privéhuizen en seksclubs eenvoudiger moeten worden waardoor het makkelijker wordt om een vergunning aan te vragen. De gemeente zou ook meer contact moeten hebben met dit soort ondernemers.

Straatsekswerk

Wat niet mag, gebeurt nog steeds, is ook te lezen in het rapport. Er zijn nog steeds straatsekswerkers actief in de stad. “Op verschillende plekken in de stad en met afwerkplekken op openbare plekken zoals in parken en steegjes. Er is vraag en aanbod voor.” Het advies luidt om te onderzoeken wat de mogelijkheid is voor een vorm van straatsekswerk in de stad.

Een volgende aanbeveling is dat er kleinschalige locaties zouden kunnen komen voor sekswerkers met bijvoorbeeld raamprostitutie. In plaats van één grote centrale plek, zoals Het Nieuwe Zandpad, juist een kleine locatie. Dit zou ook voor minder overlast zorgen.

Veilig werken

Bovenstaande adviezen en aanbevelingen zouden als ze uitgevoerd worden allemaal goed in de gaten gehouden moeten worden, om zo te kijken wat wel en wat niet werkt. Op dit moment zouden er tussen de 400 en 500 sekswerkers actief zijn in de stad. Het beleid van de gemeente, en dus de adviezen die worden aangedragen, moeten erop gericht zijn om sekswerk veilig en legaal te laten verlopen. Op die manier zouden sekswerkers het beste beschermd worden en kunnen misstanden tegengegaan worden.

Het rapport is aangeboden aan het college van B&W en wethouder Eelco Eerenberg nam het donderdagmiddag in ontvangst. Hij liet weten de adviezen en aanbevelingen te gaan bestuderen en later dit jaar met een inhoudelijke reactie te komen.

Zelf het hele rapport bekijken? Dat kan hier (PDF).

