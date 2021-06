Commissie Welstand en Monumenten: ‘Lichtplan kunstwerk bibliotheek Neude overschrijdt richtlijnen’

Het lichtplan van het kunstwerk dat op de bibliotheek op de Neude moet komen, overschrijdt de richtlijnen. Dat concluderen de Commissie Welstand en Monumenten en een onafhankelijke lichtadviseur na onderzoek.

De wethouder kreeg onlangs in een commissievergadering vragen over het licht in het kunstwerk Intellectual Heritage. Verschillende raadsfracties vroegen om een toelichting op het licht in het kunstwerk, omdat onduidelijk was of het licht hinder kon veroorzaken. Wethouder Klaas Verschuure heeft daarop de bibliotheek en kunstenaar Maarten Baas gevraagd om met een lichtplan te komen.

Dat plan is vervolgens voorgelegd aan de Commissie Welstand en Monumenten en een onafhankelijke lichtadviseur. Zowel de commissie als de lichtadviseur concluderen nu dat het ingediende lichtplan de richtlijnen overschrijdt. Ook ontbreekt nog informatie over de technische uitwerking van de lichtobjecten in het kunstwerk, terwijl de commissie dat bij een eerder advies nog als voorwaarde stelde.

De lichtadviseur zal binnenkort gaan overleggen met de kunstenaar en wordt ook betrokken bij het inregelen van het licht in het kunstwerk. De bibliotheek en de kunstenaar overleggen volgens wethouder Klaas Verschuure ook met de omgeving, om tot een “voor alle partijen optimale instelling van het kunstwerk te komen”.

Unieke materie

De commissie komt met een definitief advies over het lichtgebruik als het lichtplan is aangepast en de ontbrekende informatie is geleverd. “Het is unieke materie voor de commissie, waar zorgvuldig en met kennis van zaken over geadviseerd moet worden. Met name in relatie tot de impact op het monument”, aldus Verschuure.

Het is volgens de wethouder daarom nog niet gelukt om met ‘een voldragen lichtplan’ te komen. Verschuure verwacht wel dat nog voor de zomer een beslissing genomen kan worden over het lichtplan van het kunstwerk.

Eerdere discussie

De presentatie van het kunstwerk deed vorig jaar ook al veel stof opwaaien, onder meer vanwege de felle kleuren en het feit dat het kunstwerk op een Rijksmonument komt. De kunstcommissie van de bibliotheek zei destijds zich ervan bewust te zijn dat het kunstwerk voer voor discussie kan zijn.

“Bij kunst in de openbare ruimte moet je altijd respect hebben voor de mensen die daar te vinden zijn. Ik ben mij ervan bewust dat het kunstwerk enige reuring kan geven, maar dat is nooit het doel van kunst. Kunst mag schuren, mag ondeugend zijn, maar het moet wel passen.”