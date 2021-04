Utrechters kunnen vanavond laten weten wat zij van het geplande kunstwerk aan de Neude vinden

Utrechters kunnen dinsdagavond laten weten wat zij van het veelbesproken kunstwerk vinden, dat boven de ingang van de bibliotheek aan de Neude moet komen. Tijdens een digitale raadsinformatiebijeenkomst wordt hierover gesproken met onder andere historici, politici en buurtbewoners.

De presentatie van Intellectual Heritage deed in april vorig jaar veel stof opwaaien. De meningen over de lichtinstallatie, die niet zal misstaan bij een casino in Las Vegas, liepen sterk uiteen. De één vond het mooi en de ander ronduit lelijk.

Mening

Voordat de gemeenteraad een definitieve mening kan vormen over de plaatsing van het kunstwerk van Maarten Baas, wordt eerst een aantal partijen geraadpleegd. Zo willen de PVV, VVD, GroenLinks en ChristenUnie van historici weten hoe zij aankijken tegen de plaatsing van zo’n kunstwerk op een monumentaal pand. Ook horen de fracties graag van inwoners en met name van omwonenden wat zij vinden van het voorgestelde kunstwerk.

Daarnaast is er nog onduidelijkheid of de verlichting van het kunstwerk hinder kan veroorzaken. “Graag ontvangen de fracties een toelichting van de initiatiefnemer op dit punt, en van de ambtenaren hoe de gemeente dit onderdeel meeweegt in de vergunningprocedure.”

De vergadering over het kunstwerk staat gepland voor dinsdagavond 19.30 uur.