D66 heeft plan voor xtc-winkel in Utrecht en negen andere punten voor ‘betere drugsaanpak’

De Utrechtse fractie van D66 pleit ervoor om een winkel te openen in de stad waar xtc verkocht wordt. Het is een van de tien punten van de politieke partij om de drugsaanpak te verbeteren.

De huidige drugsaanpak werkt niet: niet voor onze gezondheid, niet voor onze veiligheid, en niet voor onze vrijheid, meent D66-raadslid Has Bakker.

“Al decennialang wordt er een oorlog tegen drugs gevoerd, met averechtse effecten. Méér repressie gaat het verschil niet maken. Het is tijd om het anders te gaan doen. Alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid de afgelopen jaren kwamen voort uit experimenten en door het opzoeken van de grenzen van de wet.”

Xtc-winkel

D66 Utrecht wil met een tienpuntenplan de stilstand doorbreken en lokaal het initiatief nemen voor een beter drugsbeleid. Een van die punten is een xtc-winkel.

Bakker: “Wij willen dat Utrecht start met een lokaal experiment waarbij mensen in een x-shop xtc kunnen kopen. Zo’n x-shop houdt het midden tussen een apotheek en een slijterij, maar dan voor de verkoop van xtc. Er worden gecontroleerde producten verkocht in beperkte gebruikshoeveelheden, je krijgt goede voorlichting en onder de 18 jaar kom je er niet in.”

Een ander voorstel van D66 is het uitbreiden van mogelijkheden om je drugs te testen, ook op festivals. Thuisteelt voor medicinale wiet moet niet langer strafbaar zijn en ook wil D66 dat Utrecht de beschikking krijgt over een drive-in coffeeshop.

Veiligheid

De partij denkt dat het aanpakken van het verdienmodel van de drugscriminelen ervoor zorgt dat de criminaliteit ook afneemt. Raadslid Maarten Koning “We horen van de burgemeester de afgelopen tijd steeds hoe belangrijk het tegengaan van drugscriminaliteit is. Dat vindt D66 ook. Maar als we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we kregen. Daarom moet het roer om. Haal drugscriminelen de wind uit de zeilen en pak hun verdienmodel aan. Te beginnen met het reguleren van de minst schadelijke drugs zoals cannabis en xtc.”

Het debat over een beter drugsbeleid wordt volgens de politici nog veel te weinig gevoerd in de gemeenteraad en in de stad. Bakker: “We willen met dit manifest het debat aanzwengelen. Het thema is veel te belangrijk om niet te bespreken. Daarom is een van onze voorstellen om een burgerforum in te stellen, waarbij bewoners, geholpen door experts, voorstellen gaan uitwerken voor verbetering.”

Voorlichting

De partij benadrukt ook dat preventie en goede voorlichting essentieel zijn. Koning: “Onder de 18 jaar gebruik je niks, klaar. Soms komen jongeren toch in aanraking met drugs, maar we moeten hen niet stigmatiseren en criminaliseren. We moeten juist investeren in maatwerk, en zorgen voor goede en toegankelijke hulpverlening. Ga echt het gesprek aan met deze jongeren, bijvoorbeeld over het gebruik van lachgas waar veel mensen overlast van ondervinden.”