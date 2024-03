De Basketbar, Station Overvecht en Vrouwjuttenhof: Utrecht wijst 36 bouwwerken aan als ‘nieuw monument’

Utrecht heeft er 36 ‘nieuwe monumenten’ bij. De bouwwerken, die variëren van woonhuizen tot bruggen en kantoorgebouwen, zijn gebouwd tussen 1970 en 2008 en zijn volgens de gemeente bijzonder ‘vanwege de architectuur, de cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde en karakteristiek voor deze bouwperiode in Utrecht’. Daarom worden ze nu aangewezen als gemeentelijk monument.

Op de lijst met nieuwe gemeentelijke monumenten staan allerlei verschillende bouwwerken. Zo worden onder meer de Prins Clausbrug, de Grote Zaal van TivoliVredenburg, de Musketon in Lunetten en Station Overvecht bestempeld als jong monument.

Ook op het Utrecht Science Park zijn behoorlijk wat jonge monumenten te vinden. Het gaat onder meer om de Basketbar, de warmtekrachtcentrale, het Minnaertgebouw, het Hugo Kruytgebouw en de Universiteitsbibliotheek.

De bouwwerken op de lijst stammen allemaal uit de periode 1970 tot 2008. De periode van 1970 tot 1990 stond in het teken van vernieuwing in de oude stadswijken. In deze periode werden verschillende sociale woningbouwcomplexen neergezet, zoals Vrouwjuttenhof en Teugelhof in de binnenstad, Jan Meijenstraat in Wijk C en Albrachthof in de wijk Oost.

Vanaf de jaren 90 draaide het vooral om stadsuitbreiding. De nieuwe woonwijken Voordorp en Leidsche Rijn verrezen in deze tijd. “Deze bouwperiode kenmerkt zich ook door de iconische architectuur ontworpen door Nederlandse architecten met wereldwijde bekendheid zoals het Educatorium van Rem Koolhaas en de Prins Clausbrug van UN-studio”, aldus de gemeente.

Ontwikkeling van de stad

“Al deze gebouwen en objecten samen verbeelden de ontwikkeling van de stad in deze periode van de Utrechtse geschiedenis”, zegt wethouder Rachel Streefland over de monumentenlijst. “Ze zijn exemplarisch voor hun tijd en uniek voor Utrecht. Door ze nu een monumentenstatus te geven zorgen we dat ze behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties.”

De gemeente is in 2018 op verzoek van de gemeenteraad begonnen met het in kaart brengen van jong erfgoed. In augustus vorig jaar kwam uit het onderzoek een lijst naar voren met een selectie monumenten. De gemeente heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de eigenaren en mensen konden een zienswijze indienen. Van de lijst die vorig jaar werd opgesteld, zijn nu 36 nieuwe monumenten aangewezen.

Beleefbaarheid en bruikbaarheid

Streefland: “Bij de bescherming van deze jonge monumenten leggen we de nadruk op het behoud van de belangrijkste monumentale waarden. Tegelijkertijd vinden we niet alleen de beleefbaarheid, maar ook de bruikbaarheid van deze monumenten van belang. Dat wat niet tot de belangrijkste monumentale waarden behoort blijft daarom altijd veranderbaar. Eigenaren houden daardoor de mogelijkheid om hun gebouwen te verduurzamen en aan te passen voor toekomstig gebruik.”

De volledige lijst is hier te bekijken.