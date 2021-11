De gemeente Utrecht wil jaarlijks 750 tot 1.500 parkeerplaatsen opheffen

De gemeente Utrecht wil jaarlijks 750 tot 1.500 parkeerplaatsen in de stad verwijderen en parkeerhubs aan de rand van de stad realiseren. Hierdoor moet meer ruimte komen voor groen. Daarnaast moeten er, met name in de binnenstad, meer plekken komen om fietsen te parkeren.

De gemeente is al langer bezig om de binnenstad autoluw te maken. In mei werd bijvoorbeeld bekend dat er dit jaar zo’n vijftig parkeerplaatsen uit het centrum zouden verdwijnen. Eind september verdwenen er ook 14 parkeerplaatsen op het Janskerkhof.

Parkeerhub

Nu zegt de gemeente de ambitie te hebben om jaarlijks 0,5 tot 1 procent van het totaal aantal parkeerplaatsen in de Utrechtse wijken te verwijderen. Dit komt neer op 750 tot 1.500 plekken. Om ervoor te zorgen dat inwoners toch hun auto kwijt kunnen, moeten er aan de rand van de stad zogenoemde parkeerhubs komen, zoals bijvoorbeeld de bestaande P+R’s.

“Door het faciliteren van autoparkeren aan de rand van de stad, komt er op straat plek beschikbaar voor andere functies en maken we de openbare ruimte aantrekkelijker. Daarbij komen er minder auto’s de stad in en voorkomen we dat wegen volstromen”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Fietsen

Daarnaast wil de gemeente dat er met name in de binnenstad meer mogelijkheden komen om fietsen te stallen. Zo moeten er 9.000 nieuwe fietsparkeerplekken komen, waarvan 5.000 rond Hoog Catharijne. De gemeente zou al in gesprek zijn met eigenaar klépierre om een deel van de parkeergarages te gebruiken.

Daarnaast moeten er ook nog eens zo’n 2.000 plekken komen in bewaakte stallingen en 2.000 plekken op straat. De gemeente noemt het verruilen van autoparkeerplaatsen voor fietsparkeerplaasten een manier om stallingsplekken te realiseren.

Parkeerautomaten

Tot slot verdwijnt 30 procent van de parkeerautomaten uit het centrum omdat steeds meer automobilisten gebruikmaakt van een applicatie op de telefoon. De verwijderde automaten worden opgeknapt en hergebruikt in buurten waar betaald parkeren wordt ingevoerd.