De Loobrug in Utrecht is per direct afgesloten vanwege schade

De Loobrug in Utrecht is per direct afgesloten voor autoverkeer. Dat komt doordat er schade aan de fundering is. Het is onduidelijk wanneer dat probleem is opgelost.

De gemeente houdt bij wat de staat van de brug is. Zo wordt er gemeten of onderdelen van de brug bewegen. Dat blijkt nu het geval te zijn. “Uit onze meting is nu gebleken dat de brug blijvend beweegt.” Er is ook schade aan de fundering, en daarom is de brug niet meer begaanbaar voor auto’s.

Lange termijn

De gemeente zegt te onderzoeken of het mogelijk is om de brug toch weer gedeeltelijk open te stellen. “We onderzoeken of dit op korte termijn mogelijk is.” Wanneer de problemen met de brug geheel zijn verholpen, is onduidelijk. “We gaan ervan uit dat dit langere tijd gaat duren”, zegt de gemeente.

Mogelijk wordt de brug vervangen of versterkt. Tot die tijd moeten automobilisten de borden volgen voor omleidingen. Fietsers en voetgangers kunnen wel het water over. Zij maken gebruik van een andere, naastgelegen brug.