De sluisdeuren voor vissen kunnen worden geopend; visdeurbel bij Weerdsluis in Utrecht vanaf nu live

De visdeurbel bij de Weerdsluis is weer geopend. Wethouder Linda Voortman en hoogheemraad Bert de Groot openden maandagochtend samen met de kinderen uit groep 7 van OBS de Koekoek de visdeurbel. Mensen kunnen voor het derde jaar op rij via visdeurbel.nl met behulp van een onderwatercamera in de gaten houden of er vissen voor de sluis zwemmen en op de knop drukken om de sluis te openen.



Duizenden vissen zwemmen ieder voorjaar vanaf de Vecht, via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme Rijn. Dwars door Utrecht heen, op zoek naar een plek om eitjes te leggen en zich voort te planten. Soms moeten ze lang wachten bij de Weerdsluis, omdat de sluisdeuren in het voorjaar niet vaak opengaan. Daarom hangt onder water bij de sluis een camera. Wie een vis ziet, kan op de digitale deurbel naast de livestream klikken. De sluiswachter krijgt een seintje en kan, als er voldoende vissen zijn, de sluis openen.

Lesprogramma voor kinderen

Dit jaar is er speciaal aandacht voor educatie voor kinderen. Ter ere van de opening is er een speciale les over de visdeurbel gemaakt. Groep 7 van OBS de Koekoek kreeg de eerste les maandag op de kade bij de Weerdsluis van Mark van Heukelum, een van de bedenkers van de visdeurbel. Naast deze les over de visdeurbel stelt Utrecht Natuurlijk gratis een leskist (w)onderwaterwereld beschikbaar aan Utrechtse basisscholen.

Stukje Domtoren

Kinderen leren onder meer over het belang van ‘structuren’ op de bodem voor vissen. Als symbool daarvoor, is er een mysterieus stuk van de Domtoren in het water voor de viscamera geplaatst. Deze domsteen is beschikbaar gesteld via het project ‘Van Dom tot steengoed’ en dient als bescherming voor de vissen: “Hoe meer uitsteeksels en waterplanten in het water, hoe meer schuil- en voedselplekken voor vissen. Zonder bescherming lopen vissen risico om opgegeten te worden door vogels en andere roofdieren”, aldus wethouder Linda Voortman. “Vissen zijn belangrijk voor de kwaliteit van ons water. Ze helpen het water gezond en schoon te houden. En wij kunnen hen helpen door op tijd op de visdeurbel te drukken en meer reliëf en structuur in het water aan te brengen”

De gemeente en het waterschap leggen op verschillende plekken in de grachten en singels onderwaterstructuren aan. Hoogheemraad Bert de Groot: “Als waterschap werken we volop aan schoon en gezond water. Daarom leggen we onder andere natuurvriendelijke oevers en vispassages aan om vissen volop de ruimte te geven. Zo vergroten we het leefgebied van vissen.”

Bijzondere vissoorten

Via de website van de visdeurbel volg je dit jaar voor het eerst live hoeveel vissoorten de sluis hebben gepasseerd. Vorig jaar belden ruim tienduizend mensen aan. Ze zagen ook bijzondere vissoorten, zoals een meerval en de paling. De visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij zorgen samen voor het beheer van het water in de Utrechtse grachten.