Visdeurbel volgend voorjaar terug bij Weerdsluis in Utrecht: dit jaar ruim 10.000 keer aangebeld

Nu het migratieseizoen van de vissen voorbij is, verdwijnt vanaf dit weekend de visdeurbel bij de Weerdsluis in Utrecht. Vanaf het voorjaar kunnen mensen weer aanbellen voor vissen die voor de sluis liggen te wachten. Dat wordt de derde keer dat de visdeurbel terugkeert.

Begin dit jaar werd de visdeurbel voor de tweede keer ‘opgehangen’. Sinds de opening op 25 februari werd er ruim 10.000 keer online aangebeld voor wachtende vissen voor de sluis, meldt de gemeente.

Afgelopen maanden was de baars het vaakst te zien voor de camera. Dat geldt ook voor de blankvoorn en de snoek. Volgens de gemeente kwamen er ook wat bijzondere soorten langs: de winde, de paling en een meerval die nog niet eerder gespot was.

Screenshots

DUIC sprak in maart met ecoloog Anne Nijs. Zij is vanaf het begin betrokken bij het project. “Het zou zonde zijn om het niet weer te doen”, zei ze toen over de tweede opening van de deurbel. “Het hele jaar door kregen we mailtjes. Mensen die vroegen of de livestream alsjeblieft weer aan kon, omdat ze er altijd naar keken als ze ’s nachts niet konden slapen.”

“En om onderzoek te doen wil je het liefst over meerdere jaren informatie verzamelen”, legde ze uit. “Elke keer als iemand op de deurbel drukt, wordt er een screenshot gemaakt en die worden bewaard. Ik vind het bijzonder om te zien dat de paling hier ook wordt gespot. Die zwemt duizenden kilometers naar de Sargassozee om zich daar voort te planten.”

Tekst loopt verder onder afbeelding

Groot succes

Via visdeurbel.nl kan je met een onderwatercamera in de gaten houden of er vissen voor de sluis zwemmen en op de knop drukken om de sluis te openen. De visdeurbel werd in 2021 in het leven geroepen om migrerende vissen sneller door de Weerdsluis te helpen, maar de camera moet ook meer inzicht geven in de soorten en het aantal vissen in de Utrechtse wateren.

Dat bleek een groot succes: de livestream werd door 440.000 mensen bekeken en de deurbel werd 100.000 keer ingedrukt. Veel vissen zwemmen in het voorjaar van de Vecht, de stadsgrachten door, naar de Kromme Rijn om zich daar voort te planten.