De Tuinen van Moreelse: dit zijn de plannen voor de omgeving van het Moreelsepark

Wat nu nog een grijs en versteend gebied is, moet straks een groene ontmoetingsplek worden. Het gebied Moreelse, dat ligt tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetsstraat en de Catharijnesingel, wordt komende jaren aangepakt en omgetoverd in ‘Tuinen van Moreelse’.

Het gebied Moreelse heeft een hoop opvallende gebouwen, zoals de Inktpot en het rechtbankcomplex, maar het is verder toch vooral een plek waar veel mensen werken. Overdag rijden er relatief veel auto’s en ’s avonds is het er erg rustig. Moreelse is verder vooral een schakelpunt: tussen de Randstad en de omgeving, tussen oost en west Utrecht en tussen het stationsgebied en de binnenstad.

De gemeente wil daar verandering in brengen. Het moet een gebied met een duidelijk ‘identiteit’ worden, waar de nadruk ligt op verblijven in plaats van doorreizen. Stenen gaan er vervangen worden door planten en bomen en het park moet zorgen voor de opvang van water tijdens zware regenbuien. Het groen in het gebied is volgens de gemeente ook een impuls voor de biodiversiteit.

Het stukje dat als eerst aan de beurt is, is de Laan van Puntenburg. Dat wordt ‘de groene entree’ van het stationsgebied en het visitekaartje van de Tuinen van Moreelse. Op de Laan van Puntenburg komen meer bomen, beplanting en bankjes en voetgangers en fietsers krijgen er ruim baan. De werkzaamheden beginnen daar volgend jaar.