‘De Utrechtse Bazaar is meer dan een markt’

Van bouwmateriaal tot verzorgingsproducten en van planten tot telefoonfrontjes, de Utrechtse Bazaar is van alle markten thuis. Maar na een vonnis van de rechter eerder deze maand lijkt er definitief een einde te komen aan de overdekte markt op Papendorp. Toch is de strijd volgens verschillende standhouders nog niet gestreden en wordt er gekeken naar een nieuwe locatie: “Het maatschappelijk belang is groot.”

Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn dat de Utrechtse Bazaar op Papendorp de deuren kan openen De standhouders en klanten zien de toekomst somber tegemoet. Het einde van de markt zou niet alleen een klap zijn voor de mensen die er werken, maar ook de klanten zullen het missen.

De 40-jarige Huseyin Karasus verkoopt al meer dan 15 jaar groente en fruit op de Utrechtse Bazaar. Hij zegt dat er te veel naar cijfers wordt gekeken en te weinig naar het sociale aspect. “Voor veel mensen is een bezoek aan de bazaar een dagje uit. Ik spreek hier ieder weekend bijvoorbeeld een aantal ouderen en zij zeggen dat dit het enige moment is dat ze andere mensen ontmoeten. Als de bazaar wegvalt hebben zij niks meer.”

Zwart gat

Ook sommige standhouders zouden in een zwart gat vallen als de Utrechtse Bazaar ophoudt te bestaan. John en Gerda Weldam (70) huren al 33 jaar een plek op de markt en verkopen kleding. Ze zouden allang met pensioen kunnen, maar blijven komen vanwege de gezelligheid. John: “Ik zou zelfs doorgaan als ik geld bij moest leggen.”

Het echtpaar heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen. De komst van het internet deed de bazaar geen goed, maar ook de wekelijkse koopzondag in het centrum van Utrecht zorgde voor steeds minder klanten. “Toen wij begonnen stond iedereen al om 08.00 uur in de rij. Als je te laat was kwam je niet meer binnen. Dat is nu wel anders”, zegt John.

1981

De Utrechtse Bazaar is als Zwarte Beurs in 1981 opgericht en vestigde zich in de bloemenveiling in Vleuten. In 2012 verhuisde de bazaar naar de Groenewoudsedijk naast het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar wordt een ruimte gehuurd van de gemeente Utrecht.

Directeur Laurens van der Heijden zegt dat er in het begin van het nieuwe jaar een afspraak met de gemeente staat gepland. Hij gaat in dat gesprek voorstellen om de Utrechtse Bazaar te verhuizen naar een andere locatie en zegt ook bereid te zijn op te draaien voor alle kosten. “Ik hoop dat de gemeente ook oog heeft voor het maatschappelijk belang van de bazaar”, aldus Van der Heijden.

Verkopen

Op de Utrechtse Bazaar wordt van alles verkocht. Van bouwmateriaal tot verzorgingsproducten en van planten tot telefoonfrontjes. Daarnaast zijn er ook meerdere kappers, eetkraampjes, staan er speelautomaten voor kinderen en wordt er een bingo georganiseerd.

Er zijn ook standhouders die zich niet richten op één type handelswaar, maar alles verkopen wat ze goedkoop op de kop kunnen tikken.

Eén daarvan is de 34-jarige Michel van Dopperen. Hij is 15 jaar geleden begonnen met de verkoop van schoenen en verkoopt nu eigenlijk alles wat hij voor een mooie prijs op kan kopen. Zo heeft hij honderden lampen waarvan de verpakking is afgekeurd. “Hierdoor kunnen mensen met een kleine beurs voor een mooie prijs een lamp bij mij kopen. De doos hang je toch niet aan het plafond?”

Petten en wierook

Een ander met een breed inventaris is de 72-jarige Anita van Leeuwen. “Ik ben ooit begonnen met het verkopen van tweedehands spulletjes. Het maakte niet uit wat, ik verkocht alles wat ik kon vinden. Nu verkoop ik vooral sieraden, maar ik heb ook tassen, petten en wierook.”

Van Leeuwen staat al sinds de oprichting in 1981 op de Utrechtse Bazaar. Ze heeft niet veel vertrouwen meer in de gemeente, maar hoopt op een nieuwe start. “Standhouders en de klanten zijn bang. Ik hoop dat de gemeente tot bezinning komt. Ik ben bovendien veel te jong om te stoppen”, zegt ze lachend.

Voorlopig lijkt het erop dat de Utrechtse Bazaar uiterlijk 1 februari 2020 de deuren sluit. Tot die tijd wordt alles uit de kast getrokken om de bazaar open te houden. Zo is er een petitie gestart en wordt er nog gesproken met de gemeente. Voor de standhouders en veel klanten van de Utrechtse Bazaar blijven het onzekere tijden.