De Utrechtse Begijnensteeg; van lelijkste plek naar prachtig terras

Al 16 jaar is Gülnaz Aslan van restaurant Ana’s Lams Dis aan de Voorstraat bezig om de naastgelegen Begijnensteeg op te knappen. Bij de gemeente werd ze naar eigen zeggen steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Nu ze onlangs op sociale media haar ongenoegen heeft geuit is haar probleem opgepakt door het SBS6-programma Crisis in de tent met Herman den Blijker en Annemarie van Gaal. En ondertussen heeft ook de gemeente de steeg opgeknapt.



De Begijnensteeg is al langer onderwerp van gesprek. Op de muren stond veel graffiti, er lagen vaak vuilniszakken en menselijke uitwerpselen, er stonden weesfietsen en er werd volgens Aslan gedeald. In mei van dit jaar opperde de VVD nog om de steeg op te knappen. En dat idee had de gemeente ook al, want de naastgelegen Voorstraat wordt opgeknapt en de Begijnensteeg wordt daarin meegenomen.

Door de herinrichting van de Voorstraat is die weg ook afgesloten voor het verkeer. Verschillende horecaondernemers besloten daarom om ook een gedeelte van het terras midden op straat te zetten. Maar op een gegeven moment is er volgens Aslan een klacht hierover bij de gemeente binnengekomen. Daarna is er snel een einde gemaakt aan het initiatief.

Creatief

“De sfeer op straat was door al die terrasjes hartstikke leuk. Daarnaast probeer ik als ondernemer een creatieve oplossing te vinden voor het probleem dat veroorzaakt is door corona. Ik hou er namelijk niet van om mijn handje op te houden. Ik snap niet dat de gemeente niet tolerant kan zijn in deze moeilijke tijden.”

Nadat de terrasjes op straat verboden werden was Aslan ten einde raad. Ze plaatste een oproep op de Facebookpagina van het restaurant waarin ze om hulp riep. Die hulp kwam uiteindelijk van het SBS6-programma. Herman den Blijker en Annemarie van Gaal bieden met het televisieprogramma hulp aan horecaondernemers. De opnames van het programma lopen ondertussen.

Muurschilderingen

Inmiddels is de Begijnensteeg opgeknapt. De gemeente heeft de muren witgeschilderd, er hangen camera’s en een deel van de steeg is overkapt. De Utrechtse kunstenaars Ruben Poncia, Remko van Schaik en Nadia van Luijk hebben op beide zijdes een muurschildering gemaakt.

Poncia heeft een dame geschilderd die met een stofzuiger alle graffiti wegzuigt. “Het is een beetje de netheid tegenover het rebelse. Daarnaast zou toekomstige graffiti dat op het verlengde van de muur wordt gespoten onderdeel kunnen worden van dit werk.”

Dienblad

Op het werk van Van Schaik is een kok met een dienblad te zien. “Dat dienblad wordt aangereikt door een gat in de muur. Onder dit werk komt ook een tafeltje te staan van het restaurant.”

Van Luijk heeft een dwarsdoorsnede van een lam gemaakt met daarin een groot hart. “Ik ben zelf vegetariër dus vandaar het hart. In de culinaire wereld kun je een lam opdelen in bijvoorbeeld de schenkel, bout en nek. We zijn mensen en de een kiest ervoor om vegetariër te zijn, en de ander kiest voor het eten van een dier. Ik vind het mooi dat Ana’s Lams Dis gebruikmaakt van lammeren die van Texel komen en een fantastisch leven hebben gehad.”

Lampjes

Zaterdag is de laatste hand gelegd aan de Begijnensteeg. Er hangen lampjes in de overkapping, er is groen en er staan tafeltjes van Ana’s Lams Dis. “Ik heb 16 jaar lang gestreden om de steeg op te knappen. Dat is nu gelukt. Ik ben blij dat ik de stad iets mooier kan doorgeven aan de volgende generatie.”

De Utrechtse aflevering van ‘Crisis in de tent’ wordt dinsdag 13 oktober om 21.30 uur uitgezonden op SBS6.