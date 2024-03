De visdeurbel in Utrecht is terug, dit jaar met Barry de Baars en een visdeurbeljournaal

De visdeurbel in Utrecht is terug van weggeweest. Dit jaar heeft de gemeente Barry de Baars – een opblaasvis van zeven meter – uit de kast getrokken zodat er ook boven water iets te zien. De visdeurbel is elk jaar populair, vorig jaar werd de website 8,2 miljoen keer bezocht waarbij het merendeel van de bezoekers uit Duitsland en Amerika kwam.

Voor de lezers die de visdeurbel nog niet kennen; bij de Weerdsluis hangt onder water een camera, iedereen kan de livestream bekijken. Wie een vis ziet wachten voor de sluis, kan op de virtuele bel drukken. Op die manier weet de sluiswachter dat er een vis wacht en kan de deur geopend worden. Goed voor de vissen, omdat ze de komende tijd gaan voortplanten en daarvoor massaal naar andere plekken zwemmen.

De baars en brasem kwamen vorig jaar het meest voorbij. Ook waren er bijzondere vissoorten, zoals een meerval en een paling.

De visdeurbel is overigens ook een goed promotiemiddel geworden met enorme populariteit. Met een vernieuwde, tweetalige website met chatfunctie, een wekelijks visdeurbeljournaal en de mooiste vissenfotowedstrijd, is de visdeurbel in 2024 weer verder aangekleed. Ook is de komende tijd Barry de Baars nog te bewonderen boven water, bij de Weerdsluis.

Wethouder Linda Voortman: “De visdeurbel wordt elk jaar massaal omarmd door Utrechters en mensen ver daarbuiten. Vorig jaar was er ook veel internationale aandacht. Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water te vergroten.”

Zelf vissen bekijken en de visdeurbel gebruiken? Dat kan hier.