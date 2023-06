Visdeurbel in Utrecht weer razend populair; deurbel trok honderdduizenden Duitsers en Amerikanen

De visdeurbel was afgelopen maanden weer razend populair. Mensen belden ruim 105.000 keer aan om vele duizenden vissen door de sluis te helpen. De website werd 8,2 miljoen keer bezocht, met ruim een miljoen unieke bezoekers. Het merendeel van de digitale bezoekers kwam uit Duitsland en de Verenigde Staten, waarschijnlijk door alle media-aandacht.

De Visdeurbel is daarmee uitgegroeid tot een sterk promotiemiddel van de gemeente Utrecht, en is daarbij ook nog eens goed voor de vispopulatie. Duizenden vissen zwemmen namelijk ieder voorjaar door de stad. Vanaf de Vecht gaan ze via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme Rijn opzoek naar een goede plek om voort te planten.

Soms moeten de vissen op hun tocht lang wachten bij de Weerdsluis, omdat de sluisdeuren in het voorjaar niet vaak opengaan. Daarom hangt onder water bij de sluis een camera. Wie een vis ziet, kan op de digitale deurbel naast de livestream klikken. De sluiswachter krijgt een seintje en kan, als er voldoende vissen zijn, de sluis openen. De baars en brasem kwamen het meest voorbij, maar ook de paling en een meerval.

Aandacht

De aandacht was dit jaar weer enorm, vooral vanuit het buitenland. Nieuwswebsites en influencers besteedden aandacht aan de visdeurbel, wat leidde tot een recordaantal bezoekers van de website.

De website werd 8,2 miljoen keer bezocht, met ruim een miljoen unieke bezoekers.

De meeste gebruikers kwamen uit Duitsland (464.000) en de Verenigde Staten (137.000). In Nederland waren er 131.000 gebruikers. Er waren daarnaast ook veel gebruikers uit Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland en Canada.

Vanaf vandaag is de camera uit, omdat het trekseizoen van de vissen voorbij is. Maar de visdeurbel gaat op 1 maart 2024 weer aan.

Reactie wethouder

Wethouder Linda Voortman (Groen): “De visdeurbel was al niet meer weg te denken uit Utrecht, maar ook internationaal is de visdeurbel razend populair. Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water en in de stad te vergroten. Het is geweldig dat zoveel mensen hier enthousiast van worden. Het is belangrijk dat dieren zich vrij door Utrecht kunnen bewegen. En een goede en groene omgeving draagt ook bij aan een fijne en gezonde woonomgeving voor de mensen.”