De Wonders chair gallery in de Domstraat in Utrecht is failliet

Stoelenzaak Wonders chair gallery in de Domstraat is failliet. Met het faillissement sluit weer een unieke Utrechtse zaak haar deuren. De in 1993 opgerichte Workshop of Wonders zat al bijna elf jaar aan de Domstraat.

Met hun Wonders chair gallery had het bedrijf zich gespecialiseerd in de verkoop van houten eetkamerstoelen. Er was voornamelijk een collectie van Japanse en Scandinavische modellen te koop van topontwerpers.

Eigenaresse Jennemieke laat weten dat ze 2,5 jaar geleden de nodige investeringen hadden gedaan, ‘maar we hebben een teleurstellend jaar achter de rug waardoor de retail poot het niet heeft gehaald. Helaas moeten we daarom de deuren van onze stoelenwinkel sluiten’.

Interieurarchitectuur

Workshop of Wonders was naast een eetkamerstoelenwinkel ook een ontwerpstudio gespecialiseerd in interieurarchitectuur en deed de inrichting voor bedrijven als Nike en Staatsbosbeheer, The Florian design hotel bij Schiphol maar ook bij woningen van particulieren zowel in Nederland als in het buitenland. Deze werkzaamheden zet het bedrijf voort op een nog nader te bepalen locatie onder de naam WONDERS interior design.

Faillissementen

Meubelzaken lijken het de laatste tijd moeilijk te hebben. Eerder ging al Combo Design in Utrecht failliet en deze week ook Pastoe.