Iconisch Utrechts meubelbedrijf Pastoe failliet verklaard

De bekende meubelfabriek Pastoe is failliet. Het iconische bedrijf werd ruim 110 jaar geleden opgericht in Utrecht en verhuisde in 2015 naar Houten. Er is hoop op een doorstart, maar voorlopig is er vooral onzekerheid.

In 1913 richtte Frits Loeb de Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) op aan de Oosterkade. De daar geproduceerde meubels werden verkocht in de winkel aan de Ganzenmarkt. In 1918 verhuisde de fabriek naar Rotsoord, waar de Pastoe-letters altijd nog op het gebouw prijken.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Pastoe toegevoegd aan de bedrijfsnaam en die toevoeging komt van ‘passe partout’. In 2015 verhuisde UMS Pastoe uiteindelijk naar Houten. In de geschiedenis van het bedrijf werd er samengewerkt met bekende ontwerpers zoals Dick Bruna en Cees Braakman.

Het bedrijf kwam echter in de laatste jaren in financiële problemen. Het FD heeft curator Bas van Dijen kort gesproken. In de krant lezen we: “De oorzaak van het bankroet kan hij nog niet aangeven, wel dat sprake was van een flinke schuldenberg. Een poging om via de Whoa-procedure met schuldeisers tot een oplossing te komen, is mislukt. Daar wilde de Belastingdienst niet aan meewerken.”

Alle medewerkers hebben inmiddels ontslag gekregen. Er wordt onderzocht of er een doorstart gemaakt kan worden, zodat de productie van de bekende Pastoe-meubelen door kunnen gaan.

Directeur Pastoe

In hetzelfde jaar dat Pastoe verhuist naar Houten werd de directeur van de Pastoe Fabriek gearresteerd. Ondernemer Rudy Stroink, die toen in de voormalige bierbrouwerij de Boog aan de Oudegracht woonde, werd verdacht van omkoping van Google. Hij en zijn vrouw werden uiteindelijk ook veroordeeld omdat ze steekpenningen hadden betaald zodat het Amerikaanse bedrijf een datacentrum in de Eemshaven zou gaan bouwen.