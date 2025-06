Deelbakfietsen keren binnenkort terug in Utrecht; deel tegen lager tarief aangeboden

De deelbakfietsen keren binnenkort terug in de stad Utrecht, nadat vorig jaar alle deelbakfietsen waren weggehaald door het faillissement van aanbieder Cargoroo. Een investeerder heeft Cargoroo overgenomen en nieuw leven ingeblazen, waardoor er komende zomer minimaal 90 deelbakfietsen terugkeren in het straatbeeld. Bovendien wordt een deel hiervan tegen een lager tarief aangeboden, zodat armere gezinnen ook gebruik kunnen maken van het deelvervoer.

Investeerder Fairtree Elevant gaat in samenwerking met vervoerdersbedrijf Moby de deelbakfietsen in Utrecht een tweede kans geven. Tegelijkertijd lanceert de gemeente een pilot waarin bewoners samen een zogenaamde buurtbakfiets beheren via een buurtinitiatief.

Binnen enkele weken worden er 90 deelbakfietsen geplaatst in Utrecht, een aantal dat moet worden uitgebreid naar 150 in 2026. “Een deel van de deelbakfietsen bieden we tegen een lagere prijs aan”, schrijft de gemeente. Hiermee moet deelvervoer beter toegankelijk worden voor mensen met een kleinere portemonnee.

Buurtbakfietsen

Los van de bakfietsen met een lager tarief, wordt er ook een pilot opgericht waarbij bewoners gezamenlijk een buurtbakfiets kunnen delen en beheren. De gemeente werkt samen met een bedrijf dat het bewonersinitiatief in goede banen moet leiden. “Bewoners doen dat op een manier die lijkt op een coöperatie, maar zonder dat er een officiële organisatie wordt opgericht.” Het bedrijf heeft dit ook al gedaan in plaatsen zoals Zeist, Soest en Bilthoven.

De gemeente wil starten met vijftien groepen van buurtbewoners. Bij succes wordt dat aantal uitgebreid naar twintig. Geïnteresseerde Utrechters kunnen zich hiervoor aanmelden bij de gemeenten, en bij 15 geïnteresseerde buurtbewoners wordt er een buurtbakfiets geplaatst.

2026

Het faillissement van bakfietsbedrijf Cargoroo kwam enigszins als een verrassing. In 2021 berichtte de gemeente nog dat de bakfietsen van het bedrijf erg goed werden gebruikt. Drie jaar later was het gedaan met het bedrijf. “Ik betreur de situatie dat de deelbakfietsen abrupt van straat zijn gehaald”, schreef het college van Burgemeester en Wethouders destijds in een brief aan de gemeenteraad. Cargoroo was niet bereikbaar voor een reactie.

De pilot met de buurtbakfiets duurt tot en met begin 2026. Daarna worden zowel de pilot als de terugkeer van Cargoroo’s deelbakfietsen geëvalueerd, en wordt er besloten of en hoe het project een vervolg krijgt.