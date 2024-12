Alle deelbakfietsen van straat gehaald in Utrecht vanwege faillissement

Alle voertuigen van deelbakfietsaanbieder Cargoroo zijn dit weekend van straat gehaald in Utrecht. De fietsen zijn ook in de app van de aanbieder niet meer te boeken. Dat komt doordat het bedrijf een faillissement heeft aangevraagd. Vorig jaar gaf de gemeente nog aan het aanbod deelbakfietsen fors te willen verhogen.

“Ik betreur de situatie dat de deelbakfietsen abrupt van straat zijn gehaald”, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad. “Er is in Utrecht een groeiende vraag naar de deelbakfietsen.” Ook is het volgens de gemeente een duurzaam alternatief voor eigen auto.

De gemeente verkent op dit moment verschillende scenario’s om te zorgen dat de voertuigen snel weer terugkeren in de stad. Daarvoor trekt de gemeente op met andere steden waar deelbakfietsen van deze aanbieder waren, zoals Den Haag en Nijmegen.

De rechter moet het faillissement nog officieel uitspreken. Dat gebeurt vermoedelijk deze week. Daarna gaat de gemeente als vergunningverlener in gesprek met de curator om de volgende stappen te bespreken.

Baqme

Deze zomer werd bekend dat een tweede aanbieder van bakfietsen, waarbij de rijwielen niet meer op dezelfde plek ingeleverd moeten worden, in Utrecht komt. Aanbieder Baqme begint volgens planning in begin 2025 met een proefperiode van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

De klantenservice en persafdeling van Cargoroo zijn niet te bereiken. Hierdoor kon niet om reactie gevraagd worden.