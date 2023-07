Demissionair minister Kuipers mag van rechter doorgaan met plannen voor sluiting van kinderhartcentrum in Utrecht

Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers mag zijn plannen voor het sluiten van de kinderhartcentra in Utrecht en Leiden doorzetten. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Het UMC Utrecht en LUMC zijn boos over het besluit en vroegen de rechter om het te pauzeren, maar dat gaat dus niet gebeuren.

Al jarenlang is er discussie over de concentratie van de kinderhartchirurgie in Nederland. De kinderhartcentra – voor de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking – zitten in het Groningen, Rotterdam, Utrecht en Leiden. Uit meerdere onderzoeken zou echter blijken dat de concentratie van deze zorg noodzakelijk zou zijn. Als er meer dan twee kinderhartcentra openblijven, zouden chirurgen te weinig operaties uitvoeren om hun vaardigheden op peil te houden en zou de bezetting per centrum te laag zijn.

Minister Ernst Kuipers gaf in februari aan van plan te zijn om de centra in Leiden en Utrecht te sluiten en alleen de centra in Groningen en Rotterdam open te houden. “Voor de meest optimale kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg”, aldus de minister. Alle chirurgische ingrepen zouden dan in Groningen en Rotterdam plaatsvinden. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen wel in Utrecht en Leiden blijven plaatsvinden.

Juridische stappen

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum besloten om juridische stappen te ondernemen tegen het besluit. De centra vinden dat ‘de concentratie van zorg en onderzoek voor kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum tenietgedaan wordt’. De kinderen die in het PMC behandeld worden, zouden namelijk vaak zorg nodig hebben van het kinderhartteam van het UMC. “Als het kinderhartteam uit Utrecht verdwijnt, moeten ernstig zieke kinderen voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling reizen naar een andere locatie in het land waar geen oncologische expertise is. Dit brengt grote risico’s met zich mee”, vinden het UMC en PMC.

Pauzeknop

De UMC’s in Utrecht, Leiden en Amsterdam – dat samenwerkt met Leiden – vroegen de rechter om de ‘pauzeknop’ in te drukken, ‘om te voorkomen dat er nu stappen worden gezet die niet meer terug te draaien zijn’. De rechter gaat echter niet mee in het verzoek. “De door de umc’s van Utrecht, Amsterdam en Leiden nu gewenste pauzeknop is niet in het belang van patiënten en de volksgezondheid, terwijl de onzekerheid over de toekomst daarmee niet zou worden weggenomen. Het urgente belang dat de minister heeft bij de concrete stappen naar concentratie van (hoog)complexe interventies aan het hart weegt zwaarder.”