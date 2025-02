Demonstranten eisen in Utrecht bescherming voor Spaanse jachthonden

Ongeveer honderd mensen gingen zondagmiddag in Utrecht de straat op, om op te komen voor de Spaanse jacht- en windhonden. Jaarlijks zouden meer dan twee miljoen dieren worden uitgebuit, en een kwart daarvan overleeft het eerste jachtseizoen niet.

“Veel jacht- en windhonden worden na de jacht op 1 februari gedood, aan hun lot overgelaten of naar een dodingsstation gebracht, waar ze meestal na tien dagen alsnog worden gedood”, schrijft de organisatie van het protest. “Spanje is het énige land in Europa dat jacht- en windhonden uitsluit van wettelijke bescherming.”

De deelnemers verzamelden zich op het Jaarbeursplein, om van daaruit via de Van Sijpesteijntunnel naar het Vredenburgplein te lopen. Velen hadden hun, vaak uit Spanje geadopteerde, jacht- of windhond meegenomen.

Europa

De Spaanse dierenrechtenbeweging het ‘Plataforma NAC’, wat ‘nee tegen de jacht’ betekent, had opgeroepen om zondag te demonstreren. In verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, België, Frankrijk en Spanje, werd daar gehoor aan gegeven.

In Nederland werd de demonstratie georganiseerd door GalgoPodencoPlatform, vernoemd naar de Galgo en de Podenco, twee rassen die veel worden gebruikt bij de jacht in Spanje.