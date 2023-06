Dertig woningen ontruimd vanwege brand in flat aan Hanoidreef in Utrechtse wijk Overvecht

Aan de Hanoidreef in de Utrechtse wijk Overvecht heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed in een afvalcontainer onderin een flat. Hierdoor werden dertig woningen enige tijd ontruimd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de brand geblust en is een deel van de woningen weer vrijgegeven.

De eerste melding kwam rond 03.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Door de brand stond in het hele trappenhuis en in meerdere woningen rook. Hierdoor werden circa dertig woningen ontruimd. Door de vele woningen die ontruimd moesten worden, werd de brand opgeschaald naar GRIP1. Dat is een werkwijze waarmee hulpdiensten kunnen bepalen hoe het werk gecoördineerd moet worden.



In verband met het inademen van rook waren meerdere ambulances ter plaatse om bewoners te behandelen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Afschalen

Rond 06.00 uur liet Veiligheidsregio Utrecht weten dat de hulpdiensten gingen afschalen. De woningen zonder rook- en roetschade werden weer vrijgegeven. Enkele bewoners konden nog niet terug hun woning in en zijn door de gemeente opgevangen of hebben zelf een tijdelijke opvang geregeld.