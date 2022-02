Dichter Anne Broeksma schrijft verder aan langste gedicht van Utrecht

Anne Broeksma, lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde, schrijft vanaf 5 maart verder aan De Letters van Utrecht. Haar voorganger, Vicky Francken, zet op zaterdag 26 februari letterlijk een punt achter haar bijdrage.

Sinds juni 2012 wordt iedere zaterdag om 13.00 uur een letter of leesteken bij het groeiende gedicht gevoegd. Het gedicht is nooit af en moet zich verder ontwikkelen ‘zolang er zaterdagen zijn’. Vicky Francken hakt zaterdag zelf haar laatste leesteken uit steen nummer 1157. Dat doet ze onder toeziend oog van meesterhakker Gerrit Peele. De steen komt te liggen aan de Oudegracht ter hoogte van nummer 329.

De volgende dichtregels komen van de Almelose dichter Anne Broeksma. Het is de bedoeling dat die zich op straat ontvouwen; ze worden niet van tevoren bekendgemaakt. Broeksma draagt tot in juni 2025 bij aan de Letters van Utrecht. Eerder droegen de dichters Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Chrétien Breukers, Alexis de Roode, Ellen Deckwitz, Mark Boog en Baban Kirkuki al bij aan het gedicht.

Anne Broeksma is sinds 2017 lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Ze bracht haar debuutbundel Regen kosmos kamerplant uit in 2014. De opvolger verscheen in 2021, een dichtbundel met de titel Vesper.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.