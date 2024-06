Dierenweide Julianapark in Utrecht vreest euthanasie dieren vanwege mogelijke stopzetting subsidie

Er bestaat een mogelijkheid dat gezonde, moeilijk herplaatsbare dieren binnenkort geëuthanaseerd moeten worden. Dat zegt Jan Willem van Holland, beheerder van Dierenweide Julianapark. De gemeente wil de subsidie voor dierenweides vanaf 2026 stopzetten. Dat was te lezen in de Voorjaarsnota die in mei werd gepubliceerd.

De dierenweides in Utrecht maken zich zorgen. De gemeente is van plan om vanaf 2026 de jaarlijkse financiële steun van ruim 50.000 euro stop te zetten. Dat staat in de Voorjaarsnota, een tussentijdse evaluatie van de gemeentelijke financiën, die vorige maand werd gepresenteerd. “Het is te bizar voor woorden”, zegt Jan Willem.



Volgens de dierenweide zal het intrekken van de subsidies waarschijnlijk leiden tot sluiting. Dat is volgens Jan Willem ‘desastreus’ en ‘onomkeerbaar.’ “Dierenweides hebben maatschappelijke invloed.” Ze verrichten naast verzorging van de dieren, educatie, dagbesteding en welzijnswerk.

Er werken meer dan 300 vrijwilligers bij de dierenweides, die jaarlijks ongeveer 190.000 bezoekers trekken. Dierenweide Julianapark, die het hoogste aantal bezoekers heeft met zo’n 94.000 per jaar, biedt ook stageplekken en opvang voor onder andere de dierenpolitie. Het bezuinigingsvoorstel geldt voor de dierenweides in De Meern, Haarzuilens, Vleuten, Oog in Al en dierenweide Julianapark.

Euthanasie dieren

Wat dit betekent voor de toekomst van de dieren is onzeker. Volgens Jan Willem is er sprake van mogelijke euthanasie, hoewel dit nog niet bevestigd is. Dit heeft vooral betrekking op moeilijk herplaatsbare dieren, zoals herten.

Dierenweide Julianapark heeft aangegeven niet mee te zullen werken aan ‘afschot’ van dieren. De gemeenteraad besluit op 11 juli definitief over deze maatregel. Maar: “Mocht de gemeente de maatregel aannemen, dan moeten zij ook met een oplossing komen voor het mogelijke dierenleed als gevolg daarvan”, zegt Jan Willem.