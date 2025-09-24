Dijksma roept kabinet op met oplossingen te komen voor vastgelopen asielketen

Burgemeester Sharon Dijksma heeft het kabinet wederom opgeroepen om samen met gemeenten in actie te komen om de vastgelopen asielketen aan te pakken. Dijksma verwijt het landelijke bestuur dat die geen rugdekking geven om de problemen rondom de opvang van asielzoekers op te lossen. Ze schrijft dit in een brief waarin ze ook het steekincident van afgelopen vrijdag in Overvecht aankaart, waarbij een man met een vreemdelingenstatus een vrouw neerstak.

“De asielketen loopt compleet vast”, schrijft Dijksma, die ook voorzitter is van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Asielzoekers die zich melden in Ter Apel, of Oekraïeners die in Utrecht aankomen, kunnen volgens haar geen kant op, omdat er geen opvangplekken zijn. “In het hele land zijn bestuurders druk doende met het realiseren van duurzame plekken voor opvang, zoals in de spreidingswet wordt voorgeschreven.”

Ook is het volgens Dijksma van het grootste belang dat er grip komt op de overlastgevende en criminele vreemdelingen. “Omdat zij niet alleen een gevaar vormen voor medebewoners in opvangcentra, maar ook voor de samenleving als geheel. Ondanks alle inspanningen van ons en onze partners in het veld lukt het onvoldoende om de problemen die deze groep veroorzaakt het hoofd te bieden.”

Incidenten

Het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers krijgt vaak tegenstand van bewoners. “We zien in toenemende mate echter verschillende incidenten waardoor gemeentebesturen worden belemmerd in dit werk”, schrijft Dijksma. “In onder meer Noordwijk, Doetinchem en Amersfoort is de openbare orde verstoord en zijn raadsleden en bestuurders geïntimideerd.”

De bewoners zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid in hun buurt, bijvoorbeeld door de komst van een asielzoekerscentrum. Ook (landelijke) politici benadrukken het vaak als een asielzoeker achter een geweldpleging zit, zoals Geert Wilders na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

Voormalig criminoloog Barbara Zwirs waarschuwde in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat misdaadcijfers al decennialang worden misbruikt voor politiek gewin. Ze wijst op onderzoek waaruit blijkt dat criminaliteit niet wordt veroorzaakt door etniciteit. Wel spelen andere oorzaken een rol, waaronder leeftijd, woonomstandigheden en sociaal-economische omstandigheden, zoals werkloosheid en schooluitval. Ook worden mensen met een migratieachtergrond vaker aangehouden en vervolgd, waardoor ze ook vaker in de cijfers terugkomen.

Spiraal

“Het is mijn grote zorg dat we in Utrecht, maar ook in andere gemeenten, in een neerwaartse

spiraal terechtkomen”, schrijft Dijksma. Daarom heeft ze namens de gemeente het kabinet opgeroepen om samen in actie te komen. “Herhaaldelijk hebben mijn collega’s en ik gewezen op de grote risico’s die ontstaan als we de oorzaken van genoemde problemen niet aanpakken. Daarom heb ik vandaag gevraagd om zo spoedig mogelijk met de minister-president en de meest betrokken bewindspersonen om tafel te gaan.”