Dit zijn de plannen voor de Graadt van Roggenweg; Minder ruimte voor auto’s en maximumsnelheid naar 30 km/h

Tijdens de herinrichting van het Utrechtse Westplein wordt ook de Graadt van Roggenweg aangepakt. Nu bestaat de weg nog uit vier rijbanen, maar dit worden er in de toekomst twee. Ook wordt de maximumsnelheid teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur.

Het Westplein is nu nog een gebied waar veel verkeer doorheen komt, maar dat gaat veranderen. Het plein wordt opnieuw ingericht en er komen woningen, groen en water. Ook wordt de naam in de toekomst aangepast naar ‘Lombokplein’. De herinrichting van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Stadsstraat

De gemeente schrijft in een wijkbericht dat de Graadt van Roggenweg wordt ingericht als een ‘gewone stadsstraat’. Dit betekent dat automobilisten er straks maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Ook wordt het weggedeelte voor auto’s smaller gemaakt en verdwijnt er per rijrichting één rijbaan.

Langs de Graadt van Roggenweg komen parkeerplaatsen. De ventweg op het deel tussen de Croeselaan en de Koningsbergerstraat gaat plaatsmaken voor een fietspad met twee rijrichtingen.

Groen

Ook wordt er veel groen aangelegd in het gebied. Zo komen er vier rijen met bomen, wordt er langs de trambaan een haag geplant en komen er nieuwe bermen. Tot slot worden ook de stoepen langs de Graadt van Roggenweg breder gemaakt zodat er meer ruimte is voor voetgangers.

De gemeente vraagt inwoners mee te denken over hoe het groen eruit moet komen te zien. Hiervoor is op 20 april een bijeenkomst georganiseerd. “In de eerste bijeenkomst vertellen we welke keuzes over groen gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld de keuze voor gras, struiken, bloemen of een combinatie ervan in de plantvakken? Hoe groot moeten deze plantvakken zijn? Zijn er geveltuintjes mogelijk? Zijn er wensen voor bankjes”, is te lezen in het wijkbericht. In mei wordt nog een keer een vervolgbijeenkomst gehouden.

Werkzaamheden

Zoals gezegd is de herinrichting onderdeel van het project Lombokplein. De gemeente maakt dit jaar het voorlopig ontwerp voor het project. “Dat gebeurt in delen. Waar mogelijk vragen we bewoners om mee te denken.” De eerste werkzaamheden beginnen op zijn vroegst in 2024.