Zo moet het Lombokplein in Utrecht er over een aantal jaar uitzien

Het Westplein in Utrecht gaat volledig op de schop en wordt in de toekomst Lombokplein genoemd. De gemeente heeft tekeningen gepubliceerd waarop te zien is hoe het gebied er na de werkzaamheden uit komt te zien.

Het Westplein is nu nog een gebied waar veel verkeer rijdt, maar dat moet in de toekomst gaan veranderen. Over enkele jaren is het plein opnieuw ingericht en dan moet er ruimte zijn voor woningen, groen en water.

In de plannen van de gemeente is te lezen dat er twee gebouwen met appartementen komen. Een daarvan komt op de Kop van Lombok en de ander aan de Leidseweg. In totaal komen er tussen de 350 en 400 woningen, waarvan ongeveer 45 procent sociale huur wordt.

Zo’n 35 procent valt in de zogenoemde midden categorie en ongeveer 20 procent in de vrije sector. Ook komen er studentenwoningen.

Parkeren

Bij de woningen komen zo’n 65 parkeerplaatsen. De gemeente zegt dat de doelgroep voor de huizen over het algemeen mensen zijn die in veel gevallen geen eigen auto hebben. Er wordt in de plannen ook rekening gehouden met ruimte voor deelauto’s en fietsparkeerplekken.

Het NH-Hotel wordt uitgebreid en krijgt zo’n zestig kamers extra en een restaurant. Ook is er plek voor horeca, een buurthuiskamer, ateliers en kleinschalige kantoorruimtes.

De Leidse Rijn wordt doorgetrokken, krijgt drie bruggen en een fietspad dat parallel loopt aan het water. Langs de Leidse Rijn komt een park met 200 bomen en een haag langs de trambaan.

“Dit extra groen vergroot de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen voor mensen, planten en dieren en draagt bij aan gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie.”

Verkeer

Het verkeer op de doorgaande weg moet teruggedrongen worden naar ongeveer 16.000 auto’s per dag. Onder andere de knip op de Catharijnesingel moet hieraan bijdragen. Het herinrichten en verleggen van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Het plan voor het Lombokplein ligt tot en met 5 juli ter inzage. Vanwege het coronavirus vindt de toelichting op de plannen online plaats. Na de zomer hoopt de gemeente een definitieve versie te hebben.