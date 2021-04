Dodenherdenking op Domplein ook dit jaar zonder publiek

Op 4 mei legt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma samen met Klaas Taselaar, een telg uit een Utrechtse verzetsfamilie, een krans bij het Verzetsmonument op het Domplein. Er is geen publieke herdenking op het plein vanwege de coronamaatregelen.

Het is nu voor het tweede jaar op rij dat er geen publiek welkom is bij de Dodenherdenking op het Domplein. Vorig jaar legde burgemeester Jan van Zanen nog een krans bij het monument en dit jaar doet Sharon Dijksma dat. Dijksma zal in een vooraf opgenomen toespraak – die op 4 mei uitgezonden wordt – stilstaan bij Dodenherdenking.

Dijksma onderstreept het belang van herdenken: “Ook ten tijde van de coronapandemie is het belangrijk dat we op 4 mei de mensen eren die hun leven gaven zodat Nederland vandaag een vrij en veilig land kan zijn. We denken aan hen met groot respect. Opdat we niet vergeten.’’

#ikherdenk

Normaal gesproken staan Utrechters op het Domplein stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Nu dat ook dit jaar als gevolg van de corona-uitbraak niet mogelijk is, biedt het comité alle Utrechters wel de mogelijkheid te herdenken via de campagne #ikherdenk.

Via deze campagne wil het comité Utrechters de mogelijkheid bieden het belang van herdenken te ondersteunen. De komende weken worden via verschillende sociale media Utrechters, jong en oud, opgeroepen een kort filmpje van zichzelf op te nemen en in te sturen naar het comité. Van alle inzendingen wordt een videostream gemaakt, die op 4 mei vanaf 20.02 uur te zien zal zijn via onder meer 4meiutrecht.nl.