De Domkerk had in 2024 opnieuw een recordaantal bezoekers. Ruim 501.000 mensen brachten een bezoek aan het bouwwerk. Dat is een flink aantal meer dan het jaar ervoor.

Begin vorig jaar werd er over 2023 gesproken als ‘topjaar’ voor de Domkerk. Toen bezochten namelijk 411.000 mensen de Dom. In 2024 zijn er dus zo’n 90.000 bezoekers meer geweest.

Ander doel voor ogen

Los van de Domkerk bekijken, kwamen bezoekers ook met een ander doel voor ogen langs, zegt de organisatie: “Bezoekers komen om het prachtige gebouw te zien of het DomCafé of de DomShop te bezoeken. Veel van de bezoekers branden ook een kaarsje of zitten zomaar even in de kerk om stil te zijn of te bidden.”

De Domkerk kende ‘magere jaren’, maar zei eerder al verheugd te zijn om weer zoveel bezoekers te hebben ontvangen. Het hoge bezoekersaantal is wellicht ook voor een deel te danken aan de samenwerking met andere organisaties op het Domplein. Die wordt “meer en meer”, schreef de Domkerk vorig jaar al.