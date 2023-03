Door ‘veranderende marktomstandigheden en gestegen bouwkosten’ is Tivoli Oudegracht nog iets langer in bezit van gemeente Utrecht

Met de afhandeling van de laatste juridische hobbels lijkt er niks in de weg te staan voor de gemeente Utrecht om het complex van het voormalige Tivoli Oudegracht formeel over te dragen aan de koper. Toch laat het college van B&W weten dat dit langer gaat duren dan gepland. De ontwikkelaar heeft langer de tijd nodig vanwege ‘veranderende marktomstandigheden en gestegen bouwkosten’.

De hele transformatie van het complex aan de Oudegracht en de Springweg kent alweer een flinke geschiedenis. Nadat Tivoli Oudegracht in 2014 sloot, wordt er gewerkt aan de herontwikkeling. Lange tijd heeft die stilgelegen vanwege juridische procedures.

De Raad van State heeft enkele maanden geleden uitspraak gedaan, in het voordeel van de gemeente en de ontwikkelaar. Daarmee is de tijd rijp dat de gemeente, die nu nog eigenaar is van het complex, het gebouw gaat overdragen aan de ontwikkelaar die in 2018 met een plan voor een hotel, andere horeca, kinderopvang en culturele initiatieven de aanbesteding won.

Dat is ondertussen alweer bijna vijf jaar geleden. In die jaren zijn de marktomstandigheden veranderd en zoals bekend zijn de bouwkosten flink gestegen. Daarom heeft de ontwikkelaar langer de tijd nodig voordat die het complex aanvaardt. Eind mei moet er nu meer duidelijk worden. Tot aan de levering van het pand zal er leegstandsbeheer plaatsvinden.