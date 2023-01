Na jaren weer beweging in herontwikkeling Tivoli Oudegracht in Utrecht; Raad van State verwerpt bezwaren omwonende

Eindelijk lijkt er wat te gaan gebeuren met het oude pand van Tivoli Oudegracht in Utrecht. De Raad van State heeft de bezwaren van een omwonende verworpen waarmee de weg vrij lijkt voor de herontwikkeling. Het gebouw is nog altijd eigendom van de gemeente Utrecht, maar nu zouden de seinen op groen moeten staan om het pand formeel over te dragen aan Stadswaarde. Deze partij won in 2018 de aanbesteding.

Voor de jongeren onder ons; Tivoli was een poppodium aan de Oudegracht 245 en kwam voort uit de kraakbewerking begin jaren ’80. In 2014 ging Tivoli dicht en ging samen met Muziekcentrum Vredenburg in een nieuwe gebouw verder als TivoliVredenburg. Grote namen speelden in Tivoli Oudegracht, zoals Prince, Pearl Jam, Pixies, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Nirvana en veel meer.

Toen de deuren in 2014 sloten, ging de gemeente op zoek naar een invulling voor het monumentale pand dat een geschiedenis heeft die 750 jaar teruggaat. Eerder zat er al een klooster, weeshuis en een vakbondsgebouw. In 2016 en 2017 werd er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Vervolgens startte de gemeente in 2018 een selectieprocedure voor een nieuwe eigenaar voor Oudegracht 245 en enkele bijbehorende tuinen, panden en adressen.

Hotel, ander horeca, kinderopvang en culturele initiatieven

Datzelfde jaar werd nog bekend dat ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken de aanbesteding hadden gewonnen. Zij mochten het pand kopen en opnieuw gaan invullen. In 2020 zou het vernieuwde complex met een hotel, ander horeca, kinderopvang en culturele initiatieven de deuren open.

2020 werd niet gehaald en ook nu is de verbouwing nog niet gestart. De vertraging heeft zo kunnen oplopen vanwege problemen met de vergunning. Althans, de vergunning voor de verbouwing werd in 2020 wel afgegeven, maar een omwonende besloot zich te verzetten tegen de plannen.

De rechtbank deed in mei 2021 voor het eerst uitspraak, de rechter besloot het beroep van de omwonende niet-ontvankelijk te verklaren omdat hij geen belanghebbende zou zijn. De omwonende pikte dit niet en ging hiertegen in beroep bij de Raad van State. Tussendoor ontstond er in 2022 ook nog gerommel bij de initiatiefnemers zelf en besloot Douwe van Akkerveeken zich terug te trekken uit het project.

Oordeel Raad van State

De Raad van State oordeelde vervolgens in december 2022 dat de uitspraak van de rechtbank fout was en dat de omwonende wel degelijk naar de rechter had mogen stappen. De Raad van State oordeelde echter ook meteen dat de bezwaren van de omwonende tegen de vergunning geen stand hielden. Daarmee is er nu een einde aan dit proces gekomen en is de vergunning gewoon nog geldig.

Toekomst

En nu? De gemeente en de ontwikkelaar kunnen nu eindelijk met elkaar in gesprek voor de formele overdracht van het pand, want de gemeente heeft het gebouw altijd in bezit gehouden. Ontwikkelaar Stadswaarde laat weten: “We zijn blij dat de omgevingsvergunning inderdaad onherroepelijk is. We hebben daar meer dan twee jaar op moeten wachten! Het is erg jammer dat, na een uitgebreid participatietraject met de buurt, er toch een individu kan zijn die het planologische traject zo lang kan ophouden.”

Stadswaarde laat verder weten dat alle betrokken partijen nu weer met elkaar in gesprek kunnen gaan. “Het kost even wat tijd en inspanning om alles weer op de rit te krijgen.” Daarom kan er nu nog niet meer verteld worden over een eventuele echte start van de transformatie van het monument aan de Oudegracht.