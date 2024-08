Drie van de vijf concerten bij Zomerstadion in Utrecht gaan door; rechter gaat niet mee in bezwaren

Drie van de vijf concerten die gepland staan bij het evenement Zomerstadion op het Jaarbeursplein in Utrecht kunnen doorgaan. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. De Jaarbeurs en Stage Entertainment hadden bezwaar aangetekend vanwege gevreesde geluidsoverlast voor de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater.

Op het Jaarbeursplein wordt van donderdag 29 augustus tot en met woensdag 18 september door SportworX ‘Zomerstadion’ georganiseerd. Er zijn verschillende sporttoernooien en het evenement wordt afgesloten met een reeks concerten.

Het evenement kreeg een vergunning van de gemeente, maar de Jaarbeurs en Stage Entertainment tekenden bezwaar aan. De bezwaarmakers vrezen dat het geluid van de concerten op 11 tot en met 15 september de try-outs van ‘Moulin Rouge de Musical’ zal verstoren. De gemeente gaf aan de zorgen te begrijpen, maar Zomerstadion voldoet aan de wettelijke maximale geluidsnormen, waardoor er volgens de gemeente geen juridische gronden zijn om de vergunning te weigeren.

De betrokken partijen gingen met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen, maar die kwam er niet. Afgelopen maandag boog de rechter zich daarom over de zaak. De rechter besloot dat het geluidsniveau op drie dagen verlaagd moet worden. SportworX mag zelf beslissen welke dagen dat worden.

Civiele rechter

De Jaarbeurs en Stage Entertainment wilden na de uitspraak alsnog afdwingen dat het geluidsniveau op alle dagen verlaagd zou worden. De civiele rechter deed vrijdag uitspraak in die zaak en ging niet mee in de argumenten van de bezwaarmakers.

Dat betekent dus dat SportworX op twee van de vijf dagen geen geluidsmaatregelen hoeft te nemen. Volgens SportworX is het op de andere dagen financieel niet haalbaar om de concerten door te laten gaan. Dat betekent dat de concerten op woensdag 11 en donderdag 12 september geannuleerd worden. Tijdens het evenement Queen & King of the Court gaat het volume omlaag op 8 september.

Financiële impact

“De civiele rechter heeft met de uitspraak groen licht gegeven voor drie spetterende avonden”, schrijft SportworX in een reactie. “Helaas betekent dat ook dat we de concerten op woensdag 11 en donderdag 12 september moeten cancellen. Uiteraard heeft deze keuze een (financiële) impact op de organisatie, maar we zijn super blij dat we de andere concerten en evenementen voor de stad Utrecht mogen organiseren.”

De Jaarbeurs en Stage Entertainment bekijken nog hoe ze met de uitspraak om zullen gaan. “De civiele rechter heeft de lijn van de bestuursrechter gevolgd met als resultaat dat de overige drie popconcerten wel mogen plaatsvinden. Samen met Stage Entertainment bekijken we op welke manier we met deze uitspraak omgaan. Voorop staat in ieder geval dat de onzorgvuldige belangenafweging door de gemeente bij het toekennen van de vergunning op 9 augustus 2024 zowel bij Stage Entertainment als Jaarbeurs tot veel onbegrip en onduidelijkheid heeft geleid”, aldus Jeroen van Hooff, CEO van de Jaarbeurs.

Reactie gemeente

De gemeente gaf eerder al een reactie op de gebeurtenissen. Die reactie is hieronder te lezen.

“We hebben kennisgenomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter met betrekking tot het Zomerstadion. De evenementenvergunning is verleend omdat er geen juridische gronden waren om deze te weigeren en het evenement binnen de gestelde kaders past, ook wat betreft geluid. De voorzieningenrechter vindt dat de besluitvorming van de gemeente niet onrechtmatig is geweest, waardoor de vergunning in stand blijft. De rechter heeft geoordeeld dat de belangen van zowel SportworX als de Jaarbeurs zwaarwegend en gelijkwaardig zijn. Daarom is besloten dat de verantwoordelijkheid verdeeld moet worden tussen Jaarbeurs/Beatrix en SportworX: SportworX moet kiezen op welke drie van de zes dagen de hogere geluidsnormen gelden en dit aan de gemeente meedelen. We hebben vooraf ons best gedaan om de partijen te bemiddelen en naar alternatieven te zoeken. We begrijpen de zorgen van beide partijen en zijn bereid waar mogelijk te blijven bemiddelen en mee te denken, terwijl we ook bekijken hoe we hiermee in de toekomst omgaan.”