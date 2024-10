Droomboot winnaar Toegankelijkheidsprijs in Utrecht

Het Utrechtse initiatief Droomboot is de winnaar van de Utrecht Toegankelijkheidsprijs 2024. De stichting is een initiatief van Suus Nobel. Die wil een boot laten varen over de Utrechtse grachten waarin iedereen mee kan.

Nobel werkt al haar hele leven in de zorg en kreeg tien jaar geleden te maken met hersenletsel. Ze weet dan ook als geen ander hoe belangrijk een goede toegankelijkheid is voor mensen om mee te kunnen doen. Dat een boottochtje over de Utrechtse grachten voor mindervalide vaak niet mogelijk is, verbaasde haar dan ook. En dat niet alleen. Het zette haar aan tot actie en de oprichting van Stichting Droomboot.

Met de stichting wil Nobel, en alle anderen die inmiddels bij de stichting zijn betrokken, een meer inclusieve boot door de Utrechtse grachten laten varen. Een elektrische rondvaartboot vol gezelligheid waarin iedereen mee kan. Om dit mogelijk te maken moet deze droomboot worden uitgerust met een hydraulische lift en er komen ‘te vormen’ zitzakken aan boord die extra steun bieden voor diegene die dat nodig hebben. Ook moet de vaartocht prikkelarm kunnen zijn.

Rolstoeltoegankelijke steiger

De droomboot is niet de eerste stap in het toegankelijk maken van de grachten. Eerder schreef Nobel al een brief aan de gemeente over de slechte bereikbaarheid van de grachten. Met resultaat. Na tal van gesprekken legde de gemeente in het Zocherpark een rolstoeltoegankelijke steiger aan.

Crowdfunding

Bij het ontvangen van de toegankelijkheidsprijs hoort een bedrag van 3 duizend euro Hiermee komt de droomboot weer een stapje dichterbij. Om de boot te kunnen kopen, de benodigde aanpassingen te doen en wat geld te hebben voor onderhoud, is 100 duizend euro nodig. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, heeft de stichting een crowdfunding opgezet en wordt gewerkt aan fondsenwerving. Het concrete doel: ‘De trossen los bij de start van het vaarseizoen in april 2015!’