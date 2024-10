Duizenden hardlopers trekken zondag door Utrecht tijdens Singelloop; stad slecht bereikbaar

Ruim tienduizend mensen doen zondag mee aan de Singelloop, de oudste stratenloop van Nederland. Vanwege het evenement zijn bepaalde plekken in de stad minder goed te bereiken. Zo moeten bussen omrijden, zijn straten afgesloten en parkeergarages niet te bereiken.



De Singelloop is de oudste stratenloop van Nederland en zondag staat alweer de 72e editie op de agenda. De afstanden die de deelnemers lopen variëren van 1 kilometer voor de kinderen tot 10 kilometer voor de ervaren hardloper. De verschillende parcours liggen in en nabij het centrum, maar vooral, zoals de naam van het evenement al doet vermoeden, rond de singel.

Het belooft zondag een zonnige dag te worden en dat is niet alleen goed nieuws voor de tienduizenden deelnemers, maar ook voor de duizenden toeschouwers. “Perfect hardloopweer”, schrijft de organisatie. “Het blijft de hele dag droog, en hoewel er wat bewolking is, zal de zon ook af en toe doorbreken. De temperatuur loopt verder op van 10 graden rond 11.00 uur naar een aangename 15 graden in de middag.”

Bereikbaarheid

Het evenement begint in de ochtend en duurt tot in de middag. De organisatie schrijft dat de binnenstad van Utrecht daardoor minder goed bereikbaar is met de auto. Zo zijn straten afgesloten en ook zijn parkeergarages niet bereikbaar. “Wij adviseren mensen met de auto te parkeren in parkeergarage Hoog Catharijne P5, ingang noordzijde.”

Daarnaast raadt de organisatie iedereen aan zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. De routes van veel buslijnen worden echter ook beïnvloedt door de Singelloop. Dat geldt onder meer voor de lijnen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, 29, 41, 50, 55, 73, 74 en 77. Kijk voor de meest actuele reisinformatie op de website van U-OV.

Tot slot zullen ook fietsers en voetgangers rekening moeten houden met het evenement. Bij de Wittevrouwenbrug en het Vredenburg kunnen zij op aanwijzen van een verkeersregelaar het parcours oversteken. Op dit kaartje van de organisatie is onder andere te zien hoe alle parcours lopen en waar de oversteekplaatsen zijn.