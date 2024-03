Duizenden schoentjes op Vredenburgplein in Utrecht vragen aandacht voor omgekomen kinderen in Gaza

Sportschoentjes, sandaaltjes, laarsjes en allerlei andere kinderschoenen stonden zondag op het Vredenburgplein in Utrecht. Met dit zogenoemde herdenkingsprotest werd stilgestaan bij de duizenden kinderen die sinds 7 oktober vorig jaar zijn omgekomen in Gaza.

De schoentjes stonden op het mozaïek van het Vredenburgplein, het gedeelte waar op andere dagen de markt te vinden is. In sommige schoentjes was een bloem gestopt en bij anderen stond een knuffeldier. Ook werden via een luidspreker de namen opgenoemd van de kinderen die zijn omgekomen in de oorlog.

In verschillende Nederlandse steden waren locaties waar mensen het schoeisel konden inleveren. Plant een Olijfboom is de initiatiefnemer van de demonstratie. Op de website van de stichting is te lezen dat de schoentjes tijdens meerdere herdenkingsprotesten worden gebruikt en uiteindelijk worden verkocht. Het geld dat hiermee wordt opgehaald gaat naar het Palestina Fonds voor Gaza.

“Omdat dagelijks meer Palestijnen worden vermoord, waaronder vele kinderen, blijft het mogelijk om schoenen in te leveren. Met dit initiatief willen we de kinderen herdenken, en oproepen te stoppen met het voortgaande geweld tegen de onschuldige Palestijnse bevolking”, is te lezen op de website van de stichting.