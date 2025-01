Eerste ontwerp Tuinwijkroute in Utrecht gereed: groenere en veiligere straten in 2026

Het eerste ontwerp voor de herinrichting van de Tuinwijkroute is klaar. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een brief aan de gemeenteraad. De plannen richten zich op het Willem van Noortplein, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat en Ingen Houszstraat, die rustiger, groener en duurzamer moeten worden.

De Tuinwijkroute wordt ingericht als fietsstraat met rood asfalt, waar fietsers en autoverkeer de rijbaan delen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het Willem van Noortplein krijgt daarnaast een sterkere pleinfunctie met betere looproutes en extra groen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Ook wordt ruimte vrijgemaakt voor fietsparkeren. Dit betekent dat 50 tot 70 autoparkeerplaatsen verdwijnen. Op de Antonius Matthaeuslaan en de Pieter Nieuwlandstraat wordt bovendien de riolering vernieuwd en komt er een extra riool voor regen. Ook de Willem van Noortstraat krijgt een regenriool.

Bewoners hebben al langer behoefte aan rust in de straten in deze omgeving. De gemeente liet in het Mobiliteitsplan 2040 weten ook te streven naar een betere leefbaarheid in Tuinwijk. Er zijn daarin al stappen gezet. Zo is het sinds 2023 niet meer mogelijk om vanaf Oudenoord de Kaatstraat op te rijden, waardoor er minder verkeer door Tuinwijk komt.

Nieuw asfalt

Het asfalt op de Willem van Noortstraat en de en Antonius Matthaeuslaan kreeg in 2023 nog een nieuwe laag, terwijl de plannen voor de Tuinwijkroute al bekend waren. De gemeente gaf toen aan dat het vernieuwen van het asfalt op deze wegen niet kon worden uitgesteld tot 2026.

Het asfalt zou op veel plekken in slechte staat zijn. “Qua veiligheid en kosten is besloten om de weg opnieuw te asfalteren. Meerdere kleine reparaties kosten meer dan opnieuw asfalteren.”

De uitvoering van de Tuinwijkroute gaat waarschijnlijk in de loop van 2026 van start.