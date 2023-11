Plannen voor herinrichting straten aan Votulast-route in Utrecht: ‘Behoefte aan een rustigere straat’

Nu vanwege het afslagverbod bij de Kaatstraat minder verkeer door Tuinwijk rijdt, kunnen sommige straten in het gebied volgens de gemeente Utrecht anders worden ingericht. Op dit moment liggen er nog brede rijbanen met veel parkeerplaatsen en geldt er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. “De huidige inrichting past niet meer bij deze nieuwe functie, bij de wensen van de buurt en bij de ambities van de gemeente”, is te lezen in een brief van het college van B&W.

Sinds dit jaar is het voor automobilisten niet meer mogelijk om vanaf de Oudenoord de Kaatstraat op te rijden. Het doel van dit afslagverbod was om de drukte op de zogenoemde Votulast-route te verminderen. Grof gezegd loopt deze route over de Kaatstraat, Adelaarstraat en Willem van Noortstraat richting de Kardinaal de Jongweg.

De straten die aan deze route liggen worden opnieuw ingericht en ook het deel dat voorheen Votulast-oost werd genoemd, maar nu omgedoopt is tot de Tuinwijkroute. “We hebben nu gekozen voor een herkenbare naam voor dit deel van de route”, schrijft het college. De straten die onderdeel zijn van dit deel zijn het Willem van Noortplein/brug/straat, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Juliusstraat en delen van de Ingen Houszstraat.

Trillingen

Volgens de gemeente rijden er vanwege het afslagverbod bij de Oudenoord minder auto’s door dit gebied en daardoor kunnen de straten anders worden ingericht. “Bewoners hebben behoefte aan een rustigere straat, met langzamer verkeer en minder trillingen.” Een van de maatregelen die het college dan ook wil invoeren is de maximumsnelheid terugschroeven naar 30 kilometer per uur.

De verdere aanpassingen die de gemeente wil nemen verschillen per straat en ook zijn sommige maatregelen nu nog bestempeld als ‘optioneel’. Het hangt van de financiën en van de wensen uit de buurt af of de aanpassingen in deze laatste categorie genomen kunnen worden.

Van gevel tot gevel

Op de Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat en Willem van Noortstraat is voor nu het plan om de weg van gevel tot gevel opnieuw in te richten. Op de eerste twee straten moet het riool worden vervangen en de Willem van Noortstraat moet straks beter aansluiten op het kruispunt met de Adelaarstraat.

De herinrichting van delen van de Ingen Houszstraat bestaat tot dusver alleen uit een nieuwe laag asfalt en het terugschroeven van de maximumsnelheid. Als in een verdere fase blijkt dat er genoeg budget en/of wensen vanuit de buurt zijn, kan het zijn dat ook deze delen van gevel tot gevel opnieuw worden ingericht.

Komende periode wordt dit plan voor de Tuinwijkroute verder uitgewerkt. De verwachting is dat in de loop van 2026 de eerste schop de grond ingaat.