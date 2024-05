Eerste thuiswedstrijd FC Utrecht zonder publiek en meer netten rond het uitvak

Tijdens de eerste thuiswedstrijd van FC Utrecht in het nieuwe seizoen zijn er geen supporters welkom. Ook komen er meer netten rond het uitvak in stadion Galgenwaard. Het zijn twee van de strafmaatregelen die burgemeester Sharon Dijksma bekendmaakt.

Zowel in als buiten het stadion was het tijdens en na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles onrustig. Een groep FC Utrecht-supporters zocht bewust de confrontatie met politiepersoneel waardoor verschillende agenten, omstanders en relschoppers gewond raakten. De Utrechtse burgemeester Dijksma spreekt van een ‘enorme geweldsuitbarsting’. De politie doet onderzoek naar de rellen en heeft tot dusver twee personen aangehouden.

Maatregelen

De burgemeester heeft ook verschillende maatregelen aangekondigd. Zo is er geen publiek welkom tijdens de eerste thuiswedstrijd van FC Utrecht. Ook worden er meer netten opgehangen rond het uitvak, zodat er geen vuurwerk heen en weer gegooid kan worden. Verder wordt de specifieke bestrating die de relschoppers gebruikten om de politie te bekogelen voorgoed verwijderd.

Het bestuur van Supportersvereniging FC Utrecht en het bestuur van True Support hebben hun ongenoegen geuit over de maatregel dat er geen publiek welkom is. “Hetgeen zich gisteren heeft voorgedaan moet natuurlijk bestraft worden, maar dan wel dadergericht en niet op collectieve basis,” schrijven de twee supportersclubs onder meer.

Algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs van Es, heeft ook gereageerd. Hij zegt onder andere: “Wat begon als een prachtige voetbalavond, is geëindigd in een enorme teleurstelling. Iedereen is boos, verdrietig. Het gedrag van bepaalde groepen mensen in en buiten ons stadion is verwerpelijk. Veiligheidspersoneel en ME zijn op een schandelijke manier belaagd door relschoppers, waarbij we het verschrikkelijk vinden dat ook goedwillende supporters betrokken zijn geraakt bij deze incidenten.”