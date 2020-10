Eigenaar supermarkt Boon’s kijkt terug op ‘chaotische en onveilige’ avond

Boon’s Markt aan de Utrechtse Ganzenmarkt koos ervoor om zaterdagavond eerder te sluiten. Nadat de horeca in de stad om 22.00 uur de deuren sloot, ontstond er een lange rij bij de supermarkt. “Het was echt een chaos en op een gegeven moment was het ook niet meer veilig”, aldus Nawin Harpal, eigenaar van Boon’s.

In de nieuwe coronaregels van het kabinet staat dat alle horecaondernemers om 22.00 uur hun deuren moeten sluiten. Vrijdagavond leidde dit al tot lange rijen voor de Utrechtse supermarkten die na dat tijdstip nog geopend waren en zaterdagavond was het hetzelfde verhaal.

“We zagen dat het na 22.00 uur drukker begon te worden bij de supermarkt. Op een gegeven moment hielden de mensen die in de rij stonden niet genoeg afstand van elkaar en werd het onveilig. Ik heb daarom op zaterdag besloten om de winkel om 22.15 uur te sluiten.”

Oplossing

Harpal is op zoek naar een oplossing. Hij zegt morgen in gesprek te gaan met de gemeente. “Het probleem ontstaat voor de deur en dat is grond van de gemeente. Ik zou graag zien dat er maatregelen komen, zoals bijvoorbeeld hekwerk waardoor klanten wel genoeg afstand kunnen houden.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Het was de afgelopen dagen niet alleen druk bij Boon’s Markt. Ook de Albert Heijn aan de Potterstraat is tot middernacht open en ook daar verzamelden zich een grote groep mensen voor de deur.

Volgens fotojournalist Koen Laureij moest de politie en handhaving ingrijpen omdat mensen de coronaregels overtraden. Harpal zegt daarom ook in gesprek te gaan met de manager van de Albert Heijn.

Salade

Tot slot wil de eigenaar van Boon’s benadrukken dat de klanten die na 22.00 uur zijn winkel bezochten niet alleen voor alcohol kwamen. “Ik heb de kassa erop na gekeken en er werden vrijdagavond ook veel niet-alcoholische producten verkocht. Klanten kwamen bijvoorbeeld ook voor een maaltijdsalade.”

De politie had vrijdag- en zaterdagavond de handen vol aan overlastmeldingen in de stad. Mogelijk is dit ook een gevolg van het eerder sluiten van de horeca.